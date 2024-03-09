Галерея ⟩ На кладбище в Таллинне почтили память жертв мартовской бомбардировки

После разрушения Нарвы 6 марта 1944 года советские войска принялись бомбить Таллинн - крупнейшая бомбардировка столицы Эстонии произошла вечером 9 марта и в следующую ночь.

Бомбардировщики Красной Армии сбросили на Таллинн 1725 фугасных и 1300 зажигательных бомб.

Погибли 757 человек, тяжелые ранения получили 213 и легкие - 446 человек.

В результате бомбардировки было разрушено 1549 и повреждено 3350 зданий, что составляло почти треть жилой площади столицы.