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Галерея ⟩ На кладбище в Таллинне почтили память жертв мартовской бомбардировки

Мадис Вельтман
, Оператор
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В субботу на кладбище Сиселинна (Внутригородское кладбище) в Таллинне почтили память жертв мартовской бомбардировки, произошедшей 80 лет назад.

После разрушения Нарвы 6 марта 1944 года советские войска принялись бомбить Таллинн - крупнейшая бомбардировка столицы Эстонии произошла вечером 9 марта и в следующую ночь.

Бомбардировщики Красной Армии сбросили на Таллинн 1725 фугасных и 1300 зажигательных бомб.

Погибли 757 человек, тяжелые ранения получили 213 и легкие - 446 человек.

В результате бомбардировки было разрушено 1549 и повреждено 3350 зданий, что составляло почти треть жилой площади столицы.

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