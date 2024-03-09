Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, включающий в Конституцию право на аборт, принятый парламентом в начале марта. Таким образом поправки в Конституцию официально вступили в силу.
Макрон закрепил в Конституции Франции право женщин на аборт
«Во всем мире мы наблюдаем сокращение права на аборт, рост числа тех, кто лишает женщин свободы любить, выбирать и жить свободно. В Европе и за ее пределами мы будем бороться за то, чтобы сделать это право универсальным и эффективным», — написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X, его цитирует «Контекст».
В Конституцию Франции добавили статью, которая гласит, что «право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом». Франция стала первой страной, в мире, закрепившей эту норму в Конституции.