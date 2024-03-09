Макрон закрепил в Конституции Франции право женщин на аборт

«Во всем мире мы наблюдаем сокращение права на аборт, рост числа тех, кто лишает женщин свободы любить, выбирать и жить свободно. В Европе и за ее пределами мы будем бороться за то, чтобы сделать это право универсальным и эффективным», — написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X, его цитирует «Контекст».