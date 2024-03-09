Гастрономический фестиваль Maitsev Tartu ставит рекорды продаж

Лучшим рестораном жители Тарту назвали ресторан Toko, который участвовал в фестивале Maitsev Tartu впервые.

Борьба за определение фаворита была жесткой, говорит один из организаторов фестиваля Марилин Кроон: «Разница в баллах между меню с высокими рейтингами оказалась небольшой».

Важное отличие от фестивалей предыдущих лет: большинство ресторанов в Тарту теперь разрабатывают блюда для любителей растительной или цельнорастительной пищи, отмечает Кроон.

«Недавно Тарту – единственный в странах Балтии - стал членом Délice Network, глобальной сети городов, ценящих гастрономии», - рассказывает вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

«Это позволит нам лучше представить Тарту в качестве направления для гастрономического туризма», - надеется Тамм.

Фестиваль Maitsev Tartu («Вкусный Тарту») проводился в феврале 2024 года уже в десятый раз.

В этом году специальное меню из трех блюд можно было попробовать в 24 ресторанах города.

За последнее десятилетие тартускими рестораторами было разработано 177 специальных меню с добавлением вариантов вегетарианских блюд – их попробовали более 168 000 клиентов.