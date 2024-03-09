Эстонское орнитологическое общество в 30-й раз выбрало птицу года: на этот раз почетный титул достался популярной в фольклоре, однако мало изученной с научной точки зрения кукушке.
ПТИЦА ГОДА ⟩ Кукушка кукует, чтобы заняться сексом
По словам орнитолога Яануса Эльтса, в 2024 году за звание птицы года с кукушкой конкурировал баклан.
Среднестатистический эстонец много раз в своей жизни слышал кукушку, однако увидеть ее удается немногим.
Жители Эстонии также крайне мало знают о том, что это за птица, поскольку кукушки крайне осторожны, отмечает Эльтс.
Единственное, что знают о кукушке все, так это то, что она откладывает яйца в чужие гнезда.
Почему кукушка кукует?
Одна из причин, почему птицы активно подают голос, – это раздел территории. Другая причина – секс, поясняет орнитолог.
«Однако поскольку территории в привычном понимании у кукушки нет, остается только последний вариант: дать понять остальным птицам-самцам, что «сегодня я здесь и вам сюда соваться не следует», - дополняет картину Эльтс.