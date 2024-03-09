«Оскар-2024». 11 фактов, которые нужно знать о церемонии этого года

Киллиан Мерфи также может стать первым в истории победителем в номинации «Лучший актер», родившимся в Ирландии.

Жюстин Трие Фото: Getty Images

5. В этом году на «Оскар» номинированы четыре семейные пары

Режиссер Жюстин Трие написала «Анатомию падения» в соавторстве со своим партнером Артуром Харари. Оба они номинированы в категории «Лучший оригинальный сценарий».

На церемонии вручения «Золотых глобусов» Трие рассказала, что пара сочиняла фильм, «застряв дома» во время пандемии. «Странным образом», пошутила она, в результате они не убили друг друга.

Эмма Томас и Кристофер Нолан Фото: Getty Images

Кристофер Нолан и Эмма Томас номинированы в качестве продюсеров «Оппенгеймера» в номинации «Лучшая картина».

Грета Гервиг и Ноа Баумбак номинированы за сценарий к фильму «Барби», а Марго Робби и Том Акерли — как продюсеры в номинации «Лучшая картина».

Брэдли Купер Фото: BBC

6. Брэдли Купер — пятый по количеству номинаций человек, так пока ни разу и не получивший «Оскар»

Актер, получивший известность после фильма «Мальчишник в Вегасе», был номинирован на «Оскара» 12 раз за свою актерскую, режиссерскую и писательскую работу в различных картинах.

Но до сих пор он не выиграл ни одной статуэтки.

Большим числом номинаций без победы могут похвастаться только звукорежиссер Грег Рассел (16 номинаций), композитор Томас Ньюман (15), автор песен Дайан Уоррен (15) и постановщик спецэффектов Дэниел Судик (13).