Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подписал проект закона о внесении поправок в Закон о службе в Силах обороны, направленный на расширение возможностей участия в государственной обороне.
Певкур: надо расширить возможности для службы в Силах обороны
«Самое большое богатство нашей государственной обороны – это люди. Мы удвоили наземную оборону и увеличили численность состава военного времени. Все это было необходимо для укрепления обороноспособности Эстонии. Теперь мы ищем новые пути, чтобы люди могли вносить более широкий вклад в выполнение задач, стоящих перед Силами обороны», – сказал Ханно Певкур.
По его словам, одним из вариантов может стать добровольная служба в резерве. Кроме того, для резервистов открыты учебные программы Академии Сил обороны и изменена организация выплаты пенсии в части действительной службы.
«Таким образом, мы предлагаем разрешить выплату пенсий во время прохождения действительной службы, если военнослужащий получил право на пенсию. Это помогло бы людям с многолетним опытом службы в Силах обороны дольше оставаться на государственной службе, поскольку их знания бесценны», – пояснил Певкур.
Стоит отметить, что значительная часть тех, кто ушел в отставку с действительной службы, сегодня продолжают работать в Министерстве обороны, но по закону вынуждены покинуть вооруженные силы и вернуться в качестве чиновника или работника. Однако это неразумно, поскольку Силы обороны больше нуждаются в их вкладе в качестве действующих военнослужащих, уверен министр обороны.
С другой стороны, добровольная служба в резерве позволит резервистам участвовать в выполнении задач, стоящих перед Силами обороны. Например, в миссиях, в подразделениях постоянной готовности, а также при обучении военнослужащих срочной службы. Кроме того, говорится в сообщении Минобороны, призывникам хотят дать возможность на протяжении срочной службы участвовать в выполнении задач, стоящих перед Силами обороны.
«В частности, это касается военно-морского флота, где обучение проходит на военных кораблях, которые входят в состав подразделений быстрого реагирования в соответствии с новыми оборонными планами НАТО, поэтому обучение военнослужащих срочной службы в настоящее время не может быть завершено в море. Поправка к закону создала бы такую возможность», – пояснила генеральный директор Агентства оборонных ресурсов Ану Раннавески.
В качестве важной меры по расширению возможностей обучения и привлечения резервистов предлагается открыть учебные программы Академии Сил обороны для лиц, находящихся в резерве. «С открытием возможностей обучения в академии резервист сможет дойти до звания майора. Сейчас такой возможности у офицеров запаса, к сожалению, нет», – сказала Раннавески. Одновременно эта мера призвана поддержать тех, кто находится в резерве, и призывать их на действительную службу в случае их желания и заинтересованности.