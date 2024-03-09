Slava Ukraine! Студента в России посадили за «экстремистское» название Wi-Fi

По данным канала, 22-летний студент МГУ Олег Т. живет в общежитии, в 2022 году он ходил на антивоенные митинги. 6 марта этого года полиция обнаружила в его общежитии сеть под названием Slava Ukraine! Владельца роутера нашли, в его комнате провели осмотр.

Сотрудники центра «Э» выяснили, что в октябре Олег купил новый роутер и при подключении создал сеть под таким названием.

На студента составили протокол по статье о публичном демонстрировании экстремистской символики (КоАП РФ 20.3), поскольку этот лозунг принадлежал украинским националистам, а их деятельность в России запрещена.

В суде Олег признал, что сеть он настроил сам, судья отправила его под арест. Олегу дали 10 суток, при этом роутер посчитали орудием совершения правонарушения и конфисковали. В случае повторного такого нарушения студенту может грозить уголовное дело.