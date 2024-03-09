Латвия ⟩ Студентки музыкальной академии обвиняют педагогов в домогательствах

Ни один педагог пока не был уволен с работы, однако в начале февраля был издан приказ о правилах поведения сотрудников академии.

«Дошло до того, что однажды утром я проснулась, а рядом со мной спал педагог. Никогда еще я не испытывала такого ужасного чувства», - рассказала одна из студенток.

В данном конкретном случае был замешан алкоголь, и преподаватель воспользовался ситуацией. При этом девушка осознает, что изнасилования не произошло.

Рассказ другой студентки связан с настоящим сексуальным насилием: девушка вспоминает, что заведующий кафедры «схватил ее за лицо, притянул к себе и насильно попытался поцеловать».

Новости о сексуальных домогательствах преподавателей циркулируют в коридорах академии уже много лет.

«Латвия - такая маленькая страна, где одно неверное действие может разрушить карьеру и репутацию. Мое имя и его имя несопоставимы, поэтому есть страх, что не поверят. И тогда понимаешь, что человек делает это по опыту... И, конечно, я думаю, что кому-то нелегко публично признаться в том, что он жертва, потому что часть общества все равно попытается увидеть в этом мою вину», - говорит одна из студенток.

Ректор академии Гунтарс Пранис, в свою очередь, утверждает, что студентам предлагается сообщать о подобных случаях и немедленно обращаться к ректору академии или любому другому сотруднику.

За этим последуют немедленные меры, проверка и при необходимости - дисциплинарные меры, поясняет Пранис.

Министр культуры Латвии Агнесе Логина заявила, что «к таким сообщениям студентов следует относиться со всей серьезностью и немедленно расследовать инцидент».

Министерство культуры также призвало студенток, пострадавших от домогательств, рассказать об этом.

Полиция Латвии также призывает студенток при необходимости обратиться с заявлением для расследования обстоятельств произошедшего.