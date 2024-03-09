В Конгрессе США разрабатывают новый проект помощи Украине, он предлагает выделять ей деньги в виде кредита

По словам Маккола, проект возложит на Россию хотя бы частичную ответственность за оплату восстановления Украины. По его словам, разработчики документа рассматривают два фактора — помимо кредитной программы, это также законопроект, который позволит властям США арестовывать активы, связанные с попавшими под санкции российскими активами, «чтобы помочь оплатить военные преступления России». «Это очень популярная идея в Палате представителей», — говорит он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на прошлой неделе поддержал идею предоставления кредита, напомнив, что ее предлагал бывший президент США Дональд Трамп. В прошлом месяце он заявил, что Конгресс не должен предоставлять финансовую помощи какой-либо стране, «если это не делается в виде кредита».

Выделение финансирования на военную и экономическую помощь Украине с октября прошлого года оказалось фактически заблокировано в Конгрессе США. Сначала это было связано со сменой спикера Палаты представителей, а потом процесс затормозился из-за критики со стороны Трампа, который, как ожидается, может стать кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах в США.

Фото: BBC

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Фото: BBC