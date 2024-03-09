Сб, 9.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Дети подожгли сухую траву – тушить пришлось спасателям

Pärnu Postimees
Copy
Загоревшаяся сухая трава (иллюстративное фото).
Загоревшаяся сухая трава (иллюстративное фото). Фото: Marko Saarm

Накануне в Пярну спасатели получили вызов на тушение пожара: дети подожгли сухую прошлогоднюю траву на улице Май.

По словам представителя Западного спасательного центра Марис Мооритс, около восьми часов вечера в пятницу о пожаре сообщил прохожий, который  видел убегающих с места происшествия детей.

Спасатели прибыли на расположенную у пляжа поляну через несколько минут и потушили сухую траву.

Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

По словам Мооритс, земля еще влажная и серьезного риска распространения огня не было.

Аналогичный пожар в том же районе Пярну произошел на позапрошлой неделе – и вновь на месте происшествия были замечены дети.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх