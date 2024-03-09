Накануне в Пярну спасатели получили вызов на тушение пожара: дети подожгли сухую прошлогоднюю траву на улице Май.
Дети подожгли сухую траву – тушить пришлось спасателям
По словам представителя Западного спасательного центра Марис Мооритс, около восьми часов вечера в пятницу о пожаре сообщил прохожий, который видел убегающих с места происшествия детей.
Спасатели прибыли на расположенную у пляжа поляну через несколько минут и потушили сухую траву.
Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.
По словам Мооритс, земля еще влажная и серьезного риска распространения огня не было.
Аналогичный пожар в том же районе Пярну произошел на позапрошлой неделе – и вновь на месте происшествия были замечены дети.