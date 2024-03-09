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Галерея ⟩ В Пярнумаа сгорело пустующее здание интерната

Сирле Матт rus.postimees.ee
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Сообщение о пожаре в местечке Тали в Пярнумаа спасатели получили в 1:44 ночи. Горело пустующее двухэтажное здание бывшего школьного интерната - деревянный дом, обложенный кирпичом.

По словам Андреса Ефимова, руководителя спасательной команды Килинги-Нымме, некоторые помещения не пострадали от пожара, однако большая часть здания все-таки была уничтожена огнем.

В операции по тушению пожара приняли участие более 20 спасателей, на место прибыли наряд полиции и скорая помощь.

Горящий интернат в Тали удалось потушить только в субботу примерно в 16:00.

Причина пожара на данный момент неизвестна, ведется расследование.

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