Туристам ограничат доступ в районы Киото из-за приставаний к гейшам

Если вы когда-нибудь были в древней столице Японии Киото, то, могли мельком увидеть гейшу с белым гримом на лице и в красочном кимоно, спешащую на встречу по узким улочкам знаменитого района Гион.

Гейши и их ученицы майко — важная часть японской культуры. Они являются профессиональными артистками, изучают различные традиционные искусства, включая танцы, пение и музыку, и развлекают этим своих гостей.

Гион — очень популярное место среди туристов, район с извилистыми улочками славится живописными храмами, садами и домиками для чайных церемоний.

Вооружившись фотоаппаратами, туристы стекаются в Гион, надеясь застать женщин по пути на урок танцев или на званый ужин.

Местные власти уже давно жалуются, что некоторые туристы ведут себя как папарацци, когда гейши выходят из узких улочек.

По их словам, «вышедшие из-под контроля туристы» иногда пристают к гейшам, заставляют их фотографироваться или прикасаются к кимоно.

В связи с этим администрация Киото решила закрыть некоторые частные переулки в Гионе.

«В апреле мы собираемся установить таблички, предупреждающие туристов, чтобы они не заходили на наши частные улочки», — сказал местный чиновник Исокадзу Ота агентству AP.

Главные улицы Гиона останутся открытыми для туристов.

Туристы фотографируют гейшу Фото: Getty Images

Жалобы на назойливых туристов поступают уже много лет, однако во время пандемии туристический поток резко сократился, и проблема стала менее актуальной.