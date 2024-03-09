Забавная кошка Лехмик мечтает о доме и добрых хозяевах

Особенно печально то, что Лехмик попала в приют еще совсем маленьким котенком, но до сих пор никому не приглянулась. Но на самом деле она замечательная.

Лехмик - одна из тех кошек, которым очень нужен дом, где есть возможность безопасно выходить на улицу.

Удобный и теплый загородный дом? Дом у моря? На каком-нибудь большом острове, где можно весело провести время всей семьей? А почему бы нет!

Кроме того, Лехмик хорошо уживается с другими кошками, также что наличие других питомцев в вашем доме вряд ли создаст дополнительные проблемы.

Замечательная пятнистая кошка Лехмик ждет предложений по адресу info@kassideturvakodu.ee.