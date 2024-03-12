Война России против Украины длится уже десять лет, и каждый день сейчас эстонцы в новостях видят, какие ужасы происходят из-за российских атак на контролируемой Украиной территории. Политолог Ольга Коваленко в своей статье пишет о тех ужасах, репортажи о которых не попадают в новости, поскольку они происходят на временно оккупированных территориях Украины.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Что значит быть украинцем в российской оккупации
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
108 534,32 км² территорий Украины на данный момент временно оккупировано и незаконно аннексировано Россией. По площади это больше, чем две Эстонии.
На оккупированных территориях жили и живут люди, которые с приходом российских оккупантов не имеют никаких прав, подвергаются террору, имеют очень ограниченный доступ к медицинскому и социальному обслуживанию, их жизнь под постоянной угрозой.
В Украине, наверное, каждый уже лично знает убитых россиянами военных и гражданских лиц, а люди в оккупации видели, наверное, таких смертей в десять раз больше.
Все, кто выехал из оккупации, все равно ментально помнят дом и тех, кто там остался. Многие надеются еще вернуться. Но политика России направлена на то, чтобы разрушить физическую и ментальную связь людей в оккупации с свободной Украиной. Оборвана возможность любой мобильности с временно оккупированных территорий на территорию, контролируемую Украиной, вся линия фронта постоянно под огнем и для гражданского населения нет возможности выехать прямым путем. Или же нужно проходить фильтрацию на границе с Россией и выезжать через российскую территорию, если есть на это ресурсы, а здоровье позволяет долгую и стрессовую дорогу.
Но не все могут оставить свой дом и/или больных родственников. Многим людям в оккупации остается выживать и ждать.
Фильтрационные действия оккупационной власти
На временно оккупированных территориях население испытывало и испытывает давление и репрессии со стороны оккупантов, что включает политику террора, запугивания и принуждения. Жители беззащитны перед произволом оккупационного режима. Россияне пытаются сделать пытки частью оккупационной политики. Центр прав человека ZMINA представил два аналитических отчета о запланированной политике произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения, которую Россия продолжает осуществлять против украинцев в оккупации.
Анализ основан на показаниях десятков пострадавших из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Практики на оккупированных территориях в разных местах содержания идентичны. Они повторяются до мельчайших деталей: поведение во время допросов представителей ФСБ РФ, то, как людей содержат, каким образом с ними обращаются и т.д. Жестокость во время российских допросов постепенно усиливается. Россияне пытаются комбинировать методы пыток для того, чтобы причинить человеку максимальные страдания, но при этом контролировать риски наступления для него летального исхода.
Анализ по содержащимся в Купянском райотделе полиции проведен на основе глубинных опросов 30 человек - 29 пострадавших и родственницы одного из пострадавших, который на данный момент считается пропавшим без вести. По результатам опроса пострадавших, россияне очень широко применяли практику склонения людей к доносительству. Также часто людям с проукраинской позицией россияне говорили, что они содержатся в райотделе с целью перевоспитания.
ZMINA отметила, что условия содержания людей уже могут быть квалифицированы как пытки. Например, в четырехместной камере могли находиться 24 человека одновременно. Антисанитарные условия. Ненадлежащее питание. Единственная возможность нормально питаться - передачи от родных, но их часто задерживали, и еда уже была непригодна к употреблению. Кроме того, к содержащимся применяли психологическое запугивание, угрозы.
Регулярно проводились допросы в сопровождении как физических, так и психологических пыток. Наиболее распространенными физическими пытками были жестокие избиения и пытки электрическим током. И из 30 опрошенных к 19 применяли физические пытки, к 18 - пытки электрическим током. Часть пыток - сексуализированные, когда зажимы электрического тока присоединяли к гениталиям пострадавших.
По словам городского головы Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова, в городе было примерно пять казематов, которые оккупанты разместили в захваченных зданиях полиции, военкомата, Службы безопасности Украины и некоторых промышленных предприятий. По некоторым данным, за полтора года было похищено более 500 человек.
28 августа представители Харьковской правозащитной группы (ХПГ) представили обращение в Международный уголовный суд с юридическим обоснованием геноцида в Мариуполе Донецкой области, совершенного россиянами. По словам директора ХПГ Евгения Захарова, была создана рабочая группа из правозащитников и тех мариупольцев, которые уехали. Он заявил, что собрано много информации о событиях, происходивших в Мариуполе.
«Это действительно очень страшно. Как россияне методично обстреливали, разрушали дом за домом, один за другим. Как снайперы стреляли по очередям, когда люди стояли за водой. Как снайперы стреляли по людям, которые на костре готовили еду. Были люди, которые умерли, потому что остались на верхних этажах, и к ним было невозможно добраться, они умерли от голода, жажды. Как люди во время бомбардировки просто выскакивали из верхних этажей домов, не выдерживая этого ужаса. Они заканчивали жизнь самоубийством, потому что не могли это вынести и как-то спастись. Есть очень много конкретных историй», - подытожил Захаров.
Это примеры из нескольких оккупированных городов Украины, и представить масштабы всех преступлений на оккупированных территориях страшно. С кем не поговорить с оккупированной территории, все знают о местах массовых захоронений, расстрелах и пытках в «подвале».
Депортация детей
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая с марта 2023 года находится под ордером на арест Международного уголовного суда в Гааге, заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты вывезли на российскую территорию более 700 000 украинских детей. По ее словам, большинство детей россияне депортировали «вместе с родителями или другими родственниками». Она отчиталась о том, что на территорию России вывезли около 1500 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
288 детей с временно оккупированных территорий Украины в Донецкой области, как утверждает «уполномоченная», оказались в «приемных семьях» россиян, дети с временно оккупированных территорий Луганской области вернулись в свои учреждения, но позже оккупанты отдали 92 ребенка, которые, по версии россиян, «остались без родительского попечения», в «приемные семьи» в России. Львова-Белова также доложила, что в ноябре 2022 года 52 ребенка «с тяжелыми патологиями» из Олешковского детского дома-интерната в Херсонской области вывезли в оккупированный Крым, по ее версии, «на безопасную территорию».
Российские захватчики вывезли в военную академию в Костроме около 80 старшеклассников с временно захваченных территорий Луганской области. Похищенные дети проходили «военные сборы» на полигоне Академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск, получая очередную порцию пропаганды врага, подчеркнули в Луганской областной военной администрации.
В июле 2023 года россияне вывезли около 280 детей из Антрацитовского района в Луганской области в «казачий кадетский корпус» в Калмыкии. По планам оккупантов, к концу лета планировалось вывезти в общей сложности около 500 украинских детей.
Таким образом, россияне не только похищали детей с временно оккупированных территорий, но и зомбировали их агрессивной пропагандой с целью превращения в будущих сторонников российской власти.
Решение оккупационной власти
В 2023 году Российская Федерация предпринимала дальнейшие шаги для интеграции четырех частично оккупированных областей Украины (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской) в состав России. Происходила активная адаптация местного законодательства под российские стандарты.
Например, на оккупированной территории Донецкой области было полностью уничтожено местное самоуправление: отменена должность и выборы городских голов. Вместо этого в «муниципальных образованиях» будут выбирать местные советы, которым «глава республики» предложит выбрать главу «муниципального образования» из трех кандидатов.
Важно отметить, что «главу республики» жители «республики» выбирать не смогут, поскольку местный «парламент» будет выбирать его из трех кандидатур, предложенных президентом России. Этот процесс фактически направлен на интеграцию оккупированных территорий в российскую систему вертикали власти, где президент принимает все решения. Также ускорилась замена на руководящих должностях местных коллаборационистов выходцами из различных регионов России.
На временно оккупированных территориях четырех областей Украины с 8 по 10 сентября прошлого года прошли псевдовыборы. Кроме того, в населенных пунктах, расположенных близко к линии фронта, оккупанты готовили «досрочное выездное голосование»: в сопровождении вооруженных российских военных начали дворовые обходы и заставляли людей голосовать.
«Выборный процесс» на оккупированных территориях сопровождался использованием украинских детей в «агитационной кампании», принудительным привлечением работников бюджетной сферы, использованием средств российского бюджета в интересах провластных кандидатов и раздачей продуктовых наборов, что выглядит достаточно жалко на фоне нищеты местного населения. Вместе с тем, псевдовыборы на оккупированных территориях являются незаконными, юридически ничтожными и противоречат нормам международного и украинского права.
Гражданская сеть ОПОРА подчеркнула, что псевдовыборами на временно оккупированных территориях Кремль стремится втянуть украинских граждан в политическую жизнь России и легализовать оккупационные органы власти. Также, поскольку Кремль не может достичь заявленных целей «спецоперации», ему нужно обеспечить максимальный результат для правящей партии «Единая Россия» и продемонстрировать, что жители оккупированных территорий поддерживают политику Владимира Путина и эффективность местных элит.
Также происходит подготовка к «выборам», которые организуют российские оккупанты, чтобы обеспечить «высокий уровень поддержки» президента РФ на этих территориях. Это является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Принудительный перевод в гражданство Российской Федерации
Оккупационная власть продолжает принуждать украинцев брать российские паспорта, а в случае отказа людей ждут серьезные последствия. В частности, таких лиц называют «фашистами», они могут быть депортированы, могут быть объектом фильтрационных проверок. Без паспорта России невозможно получить доступ к медицинской помощи и социальному обеспечению, люди лишены права на работу. Согласно законодательству РФ, с 1 июля 2024 года человека без российского паспорта будут признавать иностранным гражданином и его ждет депортация, если он будет представлять угрозу для оккупантов.
Оккупанты пытались ускорить процесс принудительной паспортизации среди пожилого населения. Представители оккупационной администрации Марковского района лично посещали пенсионеров и проводили с ними агитационные разговоры, обещая после получения документов российского образца помочь с едой. В случаях, когда этот аргумент не действовал, они угрожали, утверждая, что без паспорта РФ пожилых людей не допустят в больницу.
По данным российских оккупантов, к середине августа они выдали более 542 000 паспортов гражданина Российской Федерации в Луганской области. Кроме того, было обменяно более 108 000 водительских удостоверений на российские.
В Запорожской области на оккупированных территориях оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона стала невозможной без российского гражданства.
Гуманитарная ситуация
Гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях зависит от расположения населенного пункта относительно линии фронта и степени разрушений. Например, Донецк или Горловка ведут практически обычную жизнь, а вот в Мариуполе положение дел значительно сложнее: большая часть населения живет в разрушенных домах, не имеет работы и достаточного количества продовольствия.
Ситуация в захваченном Бахмуте и Соледаре крайне ужасающая. Несмотря на громкие заявления оккупационной администрации, на момент написания отчета там не происходило ни восстановления, ни стабилизационных мероприятий. В оккупированном Рубежном Луганской области за более чем год оккупации восстановление так и не началось.
Чтобы обеспечить себя водой, местные жители за свой счет бурили во дворах и кварталах скважины, так как в большинстве районов централизованного водоснабжения не было. Восстанавливать систему местные коллаборационисты даже не обещали. Как и поврежденные дома, которые более чем за год еще и разрушались из-за непогоды. Были проблемы с общественным транспортом. Из-за значительной протяженности населенного пункта передвигаться по нему можно было только на такси или надеяться на свободное место в автобусе, который курсирует между Кременной и Северодонецком.
Образование
Оккупационная власть заставляет, чтобы все дети ходили в школу. Например, на прифронтовых территориях в Запорожской области, где постоянно происходят боевые действия, оккупационная власть доплачивает семьям по 4000 рублей за ребенка, чтобы он ходил в школу. В Мелитополе накануне 1 сентября оккупанты проводили поквартирный обход и проверяли, кто из детей ходит в оккупационную школу, а кто - нет. Они угрожали родителям лишением родительских прав и заставляли водить детей в оккупационные школы. Также в школах ФСБ проводили «разговоры» с детьми с целью выявления проукраинских настроений родителей.
Министерство образования РФ планирует внедрение новой системы пропаганды на временно оккупированных территориях - в школах вводятся так называемые должности советников директора по воспитательной работе в школах и колледжах, основной целью которых будет контроль за «патриотическим воспитанием детей». Для временно оккупированных территорий будут увеличивать расходы бюджета на «воспитание патриотизма» в рамках проекта «Образование».
По содержанию образования эксперты ГО ЦГП «Альменда» исследовали 23 российских учебника, по которым обучали детей на оккупированных украинских территориях, и выделили по меньшей мере 20 нарративов, влияющих на потерю связи украинских детей в оккупации с Украиной. Например: «русский этнос, его культура - это твоя родина», «русский язык - великий и могучий», нарратив противостояния коллективного Запада, НАТО, США и России. Все эти нарративы присутствуют в программе с начальной школы до старшей школы.
В новом учебном году в школах так называемой ЛНР вместо безопасности жизни в программу включен предмет «Защита Родины». Кроме того, Министерство образования РФ готовило новую учебную программу для девочек школьного возраста, которая предусматривает подготовку их как санитарных инструкторов. Захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области анонсировали открытие кадетских классов.
Военное формирование России - Национальная гвардия - совместно с коллаборантами из так называемого «Министерства образования» и другими должностными лицами оккупационной администрации будет курировать процесс милитаризации украинских подростков. В этих кадетских классах планируют обучать детей «патриотическому воспитанию». Россияне создали на временно оккупированных территориях Херсонщины «школы молодого избирателя», которые имеют целью подготовить старшеклассников к «выборам президента РФ».
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) - самая большая атомная электростанция в Европе
Агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что частые отключения электроэнергии остаются источником серьезной обеспокоенности по поводу ядерной безопасности на Запорожской АЭС - самой большой в Европе атомной электростанции. В феврале на территории Запорожской атомной электростанции Украины прозвучали мощные взрывы, что подчеркнуло неотложную необходимость в максимальном военном сдерживании, чтобы уменьшить опасность ядерной аварии, заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.
Общая ситуация на ЗАЭС, что в окупированом Энергодаре Запорожской области, остается напряженной из-за потенциальных угроз ядерной и радиационной безопасности и отключения питания, поскольку ЗАЭС требуется электроэнергия для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены. Российская оккупация ЗАЭС должна прекратиться - это является главным условием восстановления радиационной безопасности для всего региона. Единственным способом предотвратить ядерный инцидент на ЗАЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.
Церковь
Преследования по религиозному признаку были частью устойчивой системы практик в Российской империи, в Советском Союзе, и остаются ею в современной России сейчас. А на международной политической арене РФ пытается создать имидж old style - традиционной империи, которая заботится о консервативных ценностях. Но что за этим стоит на временно оккупированных территориях: мученичество за веру, пытки и убийства служителей Церкви за их вероисповедание, как отца Степана Подольчака, который нес служение в оккупированном городе Каланчак Херсонской области, был похищен из собственного дома 13 февраля, а 15 февраля его жену вызвали на опознание.
Священник погиб не от случайного осколка, не из-за ссоры с каким-то подданным солдатом. Его целенаправленно казнили за религиозные убеждения.
Почти десять лет на оккупированных территориях наблюдаются преступления по религиозному признаку, против священнослужителей и культовых сооружений. Они свидетельствуют о системном и массовом явлении религиозных преследований РФ. По словам главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского, «сразу после начала войны в феврале 2014 года, там, куда пришла Россия, сразу закончилась религиозная свобода». Харьковская правозащитная группа ведет базу данных о возможных военных преступлениях с марта 2022 года.
Двадцать священников похитили, их дальнейшая судьба неизвестна. 45 священников похитили и впоследствии освободили. Все они после переезда на контролируемую правительством Украины территорию или после деоккупации рассказывали, что их пытали.
Резюме
Российская армия действует на оккупированных украинских территориях по принципу: украинцы должны быть перевоспитаны как россияне, а те, кто отказывается признать утверждаемое Путиным несуществование украинской нации, - уничтожены. Поэтому российские военные пытают и убивают украинских писателей и священников, деятелей местного самоуправления, устанавливают запрет на украинскую историю и язык, уничтожают украинские культурные памятники и принудительно депортируют украинских детей в Россию, чтобы воспитать их как россиян.
В Эстонии примерно 35 000 украинцев, которые получили временное убежище, и многие из этих людей приехали именно с временно оккупированных территорий Украины. Почти все из этих взрослых и детей видели и пережили вышеприведенные ужасы войны, которую ведет Российская Федерация.
Данная статья подготовлена на основании анализа информации с открытых источников и мониторинговых материалов с отдельных регионов Украины Национальной платформы стойкости и сплоченности.