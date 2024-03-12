ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Что значит быть украинцем в российской оккупации

Оккупанты пытались ускорить процесс принудительной паспортизации среди пожилого населения. Представители оккупационной администрации Марковского района лично посещали пенсионеров и проводили с ними агитационные разговоры, обещая после получения документов российского образца помочь с едой. В случаях, когда этот аргумент не действовал, они угрожали, утверждая, что без паспорта РФ пожилых людей не допустят в больницу.

По данным российских оккупантов, к середине августа они выдали более 542 000 паспортов гражданина Российской Федерации в Луганской области. Кроме того, было обменяно более 108 000 водительских удостоверений на российские.

В Запорожской области на оккупированных территориях оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона стала невозможной без российского гражданства.

Гуманитарная ситуация

Гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях зависит от расположения населенного пункта относительно линии фронта и степени разрушений. Например, Донецк или Горловка ведут практически обычную жизнь, а вот в Мариуполе положение дел значительно сложнее: большая часть населения живет в разрушенных домах, не имеет работы и достаточного количества продовольствия.

Ситуация в захваченном Бахмуте и Соледаре крайне ужасающая. Несмотря на громкие заявления оккупационной администрации, на момент написания отчета там не происходило ни восстановления, ни стабилизационных мероприятий. В оккупированном Рубежном Луганской области за более чем год оккупации восстановление так и не началось.