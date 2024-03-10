Вчера, 9 марта, в 20.42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Мяэ в поселке Кяйна на Хийумаа, где, по словам звонившего, весь подъезд был в дыму.
Еще одна трагедия ⟩ В многоквартирном доме вспыхнул пожар: погиб человек
В 20.44 спасатели Кяйна прибыли на место происшествия и обнаружили задымленный подъезд двухэтажного многоквартирного дома и начали поисково-спасательные работы.
В 20.53 пожилую женщину нашли и вынесли из горящей квартиры. Спасательная команда приступила к ее реанимации, которую потом взяла на себя прибывшая на место скорая помощь. К сожалению, спасти жизнь человека не удалось.
Пожар был потушен в 21.58. Пожар начался в спальне одной из квартир, первопричиной пожара был источник открытого огня. В сгоревшей квартире на потолке был установлен дымовой датчик, однако спасатели обнаружили, что батарейка в датчике была установлена неправильно, поэтому он не сработал. Остальным жильцам многоквартирного дома о пожаре сообщил датчик дыма, установленный на лестничной клетке.
В Спасательном департаменте напоминают, что работающий дымовой датчик помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Исправность дымового датчика необходимо проверять с помощью нажатия тестовой кнопки на датчике.
В этом году за первые три месяца в пожарах погибло уже 18 человек.