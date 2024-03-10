Фото ⟩ В центре Таллинна зажгли свечи в память о жертвах мартовской бомбардировки

В ходе бомбардировки советскими самолетами 9 марта 1944 года на Таллинн было сброшено около 1725 разрывных и 1300 зажигательных бомб. Основной мишенью бомбардировки были жилые районы. Было уничтожено около 1549 зданий, 3350 получили повреждения, что составило 30 процентов тогдашнего жилого фонда.

Более 20 000 человек остались без крова. В результате бомбардировки погибли 554 гражданина Эстонии, а также 50 немецких военных и 121 военнопленный.

За три дня до этого, 6 марта 1944 года, в результате советской бомбардировки был практически полностью разрушен Старый город Нарвы.