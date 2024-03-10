В России беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы

«Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», - написал в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

В самом городе работает ПВО, уточнил он.

Кроме того, по словам Старовойта, ночью в результате попадания снаряда, выпущенного со стороны Украины, загорелся жилой дом в селе Кульбаки Глушковского района.

«В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь», - заявил губернатор.

Также, по его словам, было обстреляно село Гордеевка Кореневского района. «Никто из жителей не пострадал. Насчитано шесть прилетов. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и личный автомобиль», - сообщил Старовойт.