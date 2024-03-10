Дети бомбардировки: мертворожденные, нежизнеспособные, бежавшие за море или оказавшиеся на его дне

* * *

Я натянула пальто на голову, чтобы защитить лицо от жара, и со всех ног побежала между горящими домами. Мне как-то более-менее удавалось выносить все пережитое. Но когда я увидела, как горит театр «Эстония», то меня охватило такое гнетущее чувство, будто что-то прервалось или по-настоящему закончилось...

* * *

В ночь на 10 марта в подвале разбомбленной Центральной больницы родился мой безвременно почивший друг – «Сын бомбежки», как называла его мама.

И не было другого места, кроме как под столом. Я поползла туда на четвереньках, руки, пальцы в хлам. Под столом было полно осколков, видимо, он стоял рядом с окном. Там я услышала, как бомбят Таллинн.

А потом мне сделали укол в руку. Даже иглу еще не успели вытащить, как РОДИЛСЯ МАЛЬЧИК! На всю жизнь запомнилось: сидишь, прислушиваешься – о, приближается летчик, чтобы отбомбиться. Обернули в какие-то тряпки.

Потом пришел отец ребенка – нашел нас. Я просила: «Пожалуйста, забери меня отсюда, забери меня отсюда!»

Ох... Выбрались и поехали, какое-то время крутились по городу. Все горит, дымится! Дым столбом. На дворе оттепель, на дорогах слякоть. Везде полно народу, поэтому машина и ехала так медленно... огромная человеческая масса утекала из города.