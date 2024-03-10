Эстония среди лидеров в ЕС по числу украинских беженцев

В Литве на 1000 жителей приходится 26,4 украинцев, находящихся под временной защитой, в Эстонии — 26,2. По этому показателю выше только Чехия (35,2) и Болгария (26,7).

Больше всего беженцев приняли Германия (1,2 млн человек), Польша (951 тыс. человек) и Чехия (381 тыс. человек). Фото: eurostat

В Польше на 1000 жителей приходится 25,9 украинцев под временной защитой. В среднем по Евросоюзу показатель составил 9,6 на тысячу человек.

По состоянию на 31 января 2024 года, в ЕС находятся 4,3 миллиона граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за войны. Граждане Украины составляли более 98 процентов получателей временной защиты. Почти половина людей под временной защитой - это взрослые женщины, треть составили дети.