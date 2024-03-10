Финансовые мошенники уже некоторое время активно используют приложение WhatsApp, но теперь совершают через него все больше звонков, а также вовлекают в новейшие схемы мошенничества курьеров, предупреждает банк Citadele.
Будьте осторожны! ⟩ Мошенники активно используют приложение WhatsApp
Отдел ИТ-безопасности банка Citadele заметил, что в последнее время особенно активизировались мошенники, которые звонят с помощью приложения WhatsApp, выдавая себя за сотрудников полиции, службы безопасности или банка, и сообщают, что возникла проблема с данными банковской карты человека и ее необходимо заменить. Мошенники утверждают, что курьер или сотрудник банка привезет новую карту, но предварительно курьеру необходимо передать старую банковскую карту и PIN-код. Особенно распространена такая схема мошенничества в Латвии.
«Ни один банк не предоставляет такую курьерскую услугу, и ни при каких обстоятельствах сотрудникам банка или курьерам нельзя передавать PIN-коды карт или данные для доступа к банку, – подчеркнул руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко. – Если возникает необходимость замены банковской карты или срок ее действия истекает, новая карта приходит по почте, а затем в отдельном конверте присылают PIN-код. При необходимости PIN-код можно изменить в мобильном приложении».
В прошлом году в Эстонии в полицию поступило в общей сложности 747 заявлений об инвестиционном или банковском мошенничестве, а общая сумма ущерба превысила пять миллионов евро. Непосредственно о банковском мошенничестве сообщали почти 480 раз, общий ущерб составил два миллиона евро.
В настоящее время также распространена схема, когда мошенники последовательно пишут и звонят с нескольких номеров в приложении WhatsApp, чтобы сообщить, что клиент банка якобы стал жертвой мошенников, в связи с чем в целях обеспечения сохранности денежных средств необходимо обновить номер счета. Также они отправляют уведомления о том, что до обновления персональных данных осуществлять банковские переводы будет невозможно.
«Банк никогда не общается с клиентами через WhatsApp, – отметил Ткаченко. – Если мошенники таким образом завладеют вашими реквизитами онлайн-банка, в дальнейшем они будут использовать их, например, для получения кредитов и для покупки товаров в рассрочку».
По-прежнему актуальна форма мошенничества, когда вам сообщают о вирусах или технических неполадках на вашем компьютере, выдавая себя за сотрудников полиции или службы безопасности. Мошенники говорят, что решение потребует установки приложения AnyDesk для проверки безопасности данных. Однако это приложение обеспечивает жуликам контроль над компьютером жертвы.
Очень важно обратить внимание на ссылку, откуда пришло сообщение или куда предлагается вводить информацию – она всегда отличается от адреса сайта настоящего поставщика услуг.
Также тексты мошенников часто содержат ошибки, поскольку они переведены с помощью Google или искусственного интеллекта.
Важно помнить, что ни одно государственное учреждение или его представители не будут заставлять вас действовать в спешке или в телефонных разговорах и электронных письмах просить предоставить доступ к вашему банковскому счету или данные банковской карты.