Будьте осторожны! ⟩ Мошенники активно используют приложение WhatsApp

Отдел ИТ-безопасности банка Citadele заметил, что в последнее время особенно активизировались мошенники, которые звонят с помощью приложения WhatsApp, выдавая себя за сотрудников полиции, службы безопасности или банка, и сообщают, что возникла проблема с данными банковской карты человека и ее необходимо заменить. Мошенники утверждают, что курьер или сотрудник банка привезет новую карту, но предварительно курьеру необходимо передать старую банковскую карту и PIN-код. Особенно распространена такая схема мошенничества в Латвии.

«Ни один банк не предоставляет такую ​​курьерскую услугу, и ни при каких обстоятельствах сотрудникам банка или курьерам нельзя передавать PIN-коды карт или данные для доступа к банку, – подчеркнул руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко. – Если возникает необходимость замены банковской карты или срок ее действия истекает, новая карта приходит по почте, а затем в отдельном конверте присылают PIN-код. При необходимости PIN-код можно изменить в мобильном приложении».

В прошлом году в Эстонии в полицию поступило в общей сложности 747 заявлений об инвестиционном или банковском мошенничестве, а общая сумма ущерба превысила пять миллионов евро. Непосредственно о банковском мошенничестве сообщали почти 480 раз, общий ущерб составил два миллиона евро.