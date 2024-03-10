В Верховную раду Украины на следующей неделе планируется внести законопроект о мобилизации осужденных и заключенных

«Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших заседаниях Рады за него будут голосовать в первом чтении. И во втором также, я ожидаю, что это точно - весна, не позднее. Думаю, даже не конец весны», - сказал министр в эфире телеканала «Рада».

Малюська пояснил, что законопроект до сих пор не вносился, так как документ согласовывали с правительством, военными и депутатами.

«Мы зашли в дискуссии с военными. Почему законопроект до сих пор не зарегистрирован - потому что мы хотели, чтобы была согласована позиция и правительства, и Вооруженных сил», - ответил Малюська.

Он отметил, что есть тысячи осужденных и заключенных, которые готовы стать военнослужащими и защищать Родину.

Малюська также сообщил, что по просьбе военных из-под мобилизации исключат тех, кто нарушал воинскую дисциплину и совершал преступления, связанные с выполнением служебного долга. Также не мобилизуют и тех, кто совершал преступления против государственности.

При этом, по его словам, не все военные командиры готовы брать осужденных в свои подразделения.

«Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину», - сказал министр.