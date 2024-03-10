В четверг, 7 марта, к десяти часам утра перед открывающимся в Пайде магазином Magaziin собралось более полусотни человек. Когда сотрудники магазина открыли двери, толпа хлынула в торговый зал.
Фото и видео ⟩ Открытие нового магазина вызвало ажиотаж: у двери образовалась очередь
Но этим не ограничилось: по тротуарам в сторону магазина двигалось все больше и больше людей, а парковка была полна машин, поэтому некоторым покупателям приходилось оставлять свои машины перед соседним магазином Espak или просто на обочине дороги.
Первой покупательницей стала жительница Пайде Катрин Тамм. Когда месяц назад в Пайде открылся магазин Pepco, Тамм и там была первой. Она добавила, что стала первой покупательницей, посетившей пайдеский Maksimarket, открывшийся четверть века назад. «Одновременно работали две кассы, поэтому я не совсем уверена, была ли я тогда первой или второй покупательницей», - говорит она.
Тамм отметила, что поставила перед собой задачу и на этот раз прийти к кассе первой, поэтому не стала терять времени, схватила с полки брелок для ключей стоимостью один евро и направилась к кассе. Когда была сделана первая покупка, Тамм сказала, что пойдет не домой, а вернется в магазин, и теперь она уже не будет спешить.
Тамм посещала Magaziin и в других городах и она может только похвалить эту сеть магазинов. «Это очень хороший магазин, и так приятно, что больше не придется делать покупки в Вильянди или Пярну, а все можно купить в своем родном городе», - сказала она.
Теперь Тамм ждет еще один магазин в Пайде - Lidl. «Если Lidl когда-нибудь откроет свои двери в Пайде, я тоже буду первым клиентом. Если понадобится, даже ночью буду стоять в очереди», - пообещала она.
Среди первых покупателей была и Урве Каар, пришедшая в магазин с цветами. «Здесь работает моя дочь, я пришла поздравить продавцов и руководителя, - сказала она.
Когда цветы были вручены, Каар объявила, что у нее в кошельке тысяча евро и что теперь она приступит к покупкам в новом магазине.
Руководитель пайдеского Magaziin Трийн Мадьяр сказала, что в магазине работает 12 человек и ко дню открытия все вакансии заполнены. «Многие хотели здесь работать, мы занимались отбором сотрудников два месяца», - сказала она.
По словам руководителя по маркетингу KPG Kaubanduse OÜ Керли Пярнапуу, пайдеский магазин Magaziin построен по типовому проекту. Торговая площадь составляет более тысячи квадратных метров, как и магазины в Хаапсалу, Йыхви, Курессааре и Выру.
Ассортимент продукции включает товары для сада, дома и кухни, инструменты, лодки, товары для рыбалки, обувь, одежду, игрушки, товары для домашних животных – всего более 30 000 наименований товаров, от булавок до резиновых лодок.
Пярнапуу добавила, что ассортимент будет постоянно обновляться, а цены приемлемые. «Еще у нас есть, например, резиновые сапоги, галоши, клеенки и консервные банки – товары, которые в других магазинах особо не продаются. Товар поступает к нам из Германии, Турции, Нидерландов, Финляндии, Италии и многих других стран», - сказала она.
На данный момент у сети Magaziin 15 магазинов по всей Эстонии от Виймси до Выру и от Курессааре до Силламяэ. Сеть товаров для дома и сада Magaziin, принадлежащая эстонским владельцам, открылась в Выру в 2000 году.