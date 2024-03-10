Фото и видео ⟩ Открытие нового магазина вызвало ажиотаж: у двери образовалась очередь

Но этим не ограничилось: по тротуарам в сторону магазина двигалось все больше и больше людей, а парковка была полна машин, поэтому некоторым покупателям приходилось оставлять свои машины перед соседним магазином Espak или просто на обочине дороги.

Первой покупательницей стала жительница Пайде Катрин Тамм. Когда месяц назад в Пайде открылся магазин Pepco, Тамм и там была первой. Она добавила, что стала первой покупательницей, посетившей пайдеский Maksimarket, открывшийся четверть века назад. «Одновременно работали две кассы, поэтому я не совсем уверена, была ли я тогда первой или второй покупательницей», - говорит она.

Тамм отметила, что поставила перед собой задачу и на этот раз прийти к кассе первой, поэтому не стала терять времени, схватила с полки брелок для ключей стоимостью один евро и направилась к кассе. Когда была сделана первая покупка, Тамм сказала, что пойдет не домой, а вернется в магазин, и теперь она уже не будет спешить.

Тамм посещала Magaziin и в других городах и она может только похвалить эту сеть магазинов. «Это очень хороший магазин, и так приятно, что больше не придется делать покупки в Вильянди или Пярну, а все можно купить в своем родном городе», - сказала она.