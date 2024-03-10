Репортаж ⟩ У эстонско-российской границы обнаружена парковка брошенных автомобилей

Парковка, вмещающая почти полсотни автомобилей, с приходом весны выглядит печально. Volkswagen с украинскими номерами после того, как растаял сугроб, частично провалился с парковки в кювет, в котором валяется всевозможный мусор.

У внедорожника Mercedes открутили как передние, так и задние фары, BMW остался без задних колес, а Audi, судя по всему, вопреки желанию владельца лишили передних фар. Помимо машин с эстонскими и украинскими номерами, на стоянке также находятся транспортные средства, зарегистрированные в Латвии и Великобритании, – международная компашка, как и положено стоянке в районе погранперехода.