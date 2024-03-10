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Фото ⟩ Скандал в аэропорту Хельсинки: полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Эстонии

Тарво Мадсен Лоора-Элизабет Ломп
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Обновлено 10 марта 2024, 14:24
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Таави Рыйваса сняли с самолета.
Таави Рыйваса сняли с самолета. Фото: Postimehe lugeja foto

Насколько известно Postimees, вчера в Хельсинки полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, который, как утверждается, был пьян.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сегодня начал свой визит в Японию, где встретится с главой МИД Японии Йоко Камикава, министром цифровых технологий Таро Коно, главой парламентской группы Эстония-Япония Такуей Хираи, главой комиссии по иностранным делам палаты представителей парламента Такааки Катсумата и председателем правления корпорации Marubeni Фумией Кокубу. Помимо министра и официальной делегации, в визите участвует бизнес-делегация, состоящая из представителей различных эстонских компаний. Однако визит эстонской делегации успел наделать шума еще до того, как они успели добраться до Японии.

Пьяный экс-премьер

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