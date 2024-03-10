Трудный Рамадан. Израильтяне и палестинцы готовятся к возможному обострению в Иерусалиме в священный месяц

Здесь часто происходят столкновения между израильскими силами безопасности и палестинскими верующими, особенно во время Рамадана.

Напряженность также возрастает каждый раз, когда в Старом городе проходят марши израильских националистов, а также в ответ на призывы ультраправых Израиля изменить давно установленные правила, разрешающие евреям посещать комплекс, но не молиться там.

В мае 2021 года обострившаяся напряженность в Иерусалиме вылилась в насилие у Аль-Аксы. После этого ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму. За этим последовала короткая военная операция в Газе и столкновения еврейских и арабских жителей Израиля.

Марш еврейских активистов. Фото: Reuters

В прошлом году, когда Рамадан совпал по времени с еврейским праздником Песах, появились сообщения, что еврейские экстремисты планируют совершить ритуальное жертвоприношение козла на Храмовой горе.

Не доверяя израильской полиции, сотни мусульман забаррикадировались в Аль-Аксе, откуда их выгоняли с помощью шумовых гранат.

Правда, в этом году Рамадан не совпадает ни с одним крупным иудейским праздником.

Наступление на Рафах

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль, возможно, продолжит наземное наступление на Рафах во время Рамадана. Даже союзники Израиля предупреждают, что такое наступление приведет к гуманитарной катастрофе в Газе и может послужить толчком к эскалации насилия.