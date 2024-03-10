TikTok вызвал протест пользователей в США из-за плана продаж

В четверг комиссия Конгресса США одобрила законопроект, в котором приложение должно быть продано в течение шести месяцев, иначе TikTok будет запрещен.

Ранее пользователи приложения получили уведомление, призывающее их «остановить отключение TikTok».

Помощник Конгресса сообщил Би-би-си, что в их офис поступили десятки звонков. Один конгрессмен сказал, что к нему по этому поводу даже обращались дети.

TikTok подтвердил Би-би-си, что отправил уведомление, призывающее пользователей TikTok «позвонить своему представителю прямо сейчас», чтобы убедить их проголосовать против этой меры.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование при полном составе Палаты представителей на следующей неделе.

Предложение поступило от межпартийной группы из 20 законодателей, которые образуют Специальный комитет Коммунистической партии Китая.

В четверг комитет по энергетике и торговле одобрил его единогласно (50:0). Сенат должен будет одобрить его, прежде чем предложение станет законом.

Председатель комитета раскритиковала TikTok за мобилизацию своих пользователей, на что платформа ответила: «Почему члены Конгресса жалуются на то, что их не слушают избиратели? При всем уважении, разве это не их работа?»

Законопроект обязуется «защитить национальную безопасность Соединенных Штатов от угроз, исходящих от приложений, контролируемых иностранными противниками».

Законодатели утверждают, что владелец TikTok, ByteDance, имеет связи с Коммунистической партией Китая, но ByteDance и TikTok это отрицают.