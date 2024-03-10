Американские политики завалены сообщениями от пользователей TikTok, недовольных планами заставить компанию учредителя продать социальную сеть, передает портал Би-би-си.
TikTok вызвал протест пользователей в США из-за плана продаж
В четверг комиссия Конгресса США одобрила законопроект, в котором приложение должно быть продано в течение шести месяцев, иначе TikTok будет запрещен.
Ранее пользователи приложения получили уведомление, призывающее их «остановить отключение TikTok».
Помощник Конгресса сообщил Би-би-си, что в их офис поступили десятки звонков. Один конгрессмен сказал, что к нему по этому поводу даже обращались дети.
TikTok подтвердил Би-би-си, что отправил уведомление, призывающее пользователей TikTok «позвонить своему представителю прямо сейчас», чтобы убедить их проголосовать против этой меры.
Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование при полном составе Палаты представителей на следующей неделе.
Предложение поступило от межпартийной группы из 20 законодателей, которые образуют Специальный комитет Коммунистической партии Китая.
В четверг комитет по энергетике и торговле одобрил его единогласно (50:0). Сенат должен будет одобрить его, прежде чем предложение станет законом.
Председатель комитета раскритиковала TikTok за мобилизацию своих пользователей, на что платформа ответила: «Почему члены Конгресса жалуются на то, что их не слушают избиратели? При всем уважении, разве это не их работа?»
Законопроект обязуется «защитить национальную безопасность Соединенных Штатов от угроз, исходящих от приложений, контролируемых иностранными противниками».
Законодатели утверждают, что владелец TikTok, ByteDance, имеет связи с Коммунистической партией Китая, но ByteDance и TikTok это отрицают.
В законопроекте конкретно упоминается ByteDance, который по условиям законопроекта будет вынужден продать TikTok или удалить его из магазинов мобильных приложений в США.
Он не содержит каких-либо положений о том, что отдельные пользователи приложения могут столкнуться с судебными исками.
«Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиа-платформу в Соединенных Штатах», - сказал председатель комитета Майк Галлахер, республиканец от Висконсина.
Раджа Кришнамурти, демократ из Иллинойса, заявил, что TikTok представляет «серьезную угрозу нашей национальной безопасности», поскольку его компания учредитель «обязана сотрудничать» с политическим руководством Китая.
Сторонники законопроекта отрицают, что этот шаг равносилен открытому запрету TikTok, утверждая, что ByteDance дается около шести месяцев для выполнения требований.
Но в заявлении, опубликованном на X, TikTok назвал этот шаг «полным запретом… как бы авторы ни пытались его замаскировать».
«Этот закон ущемляет права 170 миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, и лишит 5 миллионов малых предприятий платформы, на которую они полагаются для роста и создания рабочих мест».
Американский союз гражданских свобод (ACLU) согласился, заявив, что этот шаг представляет собой попытку набрать «дешевые политические очки в год выборов».
ACLU также подчеркнул, что многие американцы полагаются на приложение для получения информации и общения.
Предлагаемый закон представляет собой последнюю попытку американских законодателей обуздать TikTok.
Приложение запрещено на правительственных устройствах США - хотя у предвыборной кампании президента Джо Байдена есть аккаунт.
Попытка бывшего президента США Дональда Трампа запретить TikTok и принадлежащий Китаю WeChat столкнулась с юридическими препятствиями и так и не вступила в силу.