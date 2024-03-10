В Литве могут конфисковать около 50 машин с номерами РФ

В Литве продолжают находиться десятки автомобилей с российскими госномерами, несмотря на предписание властей зарегистрировать их в стране до 11 марта, либо покинуть ее территорию.

«По данным таможни, в Литве до сих пор ездят несколько десятков автомобилей с номерами, зарегистрированными в России. По приблизительным подсчетам - около 50», - сообщила в воскресенье, 10 марта, представительница таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене агентству BNS.

По ее словам, речь идет о машинах, участвующих в дорожном движении, при этом еще какое-то количество может стоять на парковочных площадках или в других местах. Если будет установлено, что такие транспортные средства не имеют права находиться в Литве, это будет расцениваться как нарушение международных санкций, подчеркнула представительница таможенного департамента.

Нарушителям грозит конфискация автомобиля и штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. За первое нарушение физические лица могут получить штраф от 200 до 6000 евро, за повторное - от 2000 до 6000 тысяч евро. Руководство юридических лиц будут штрафовать на сумму от 600 до 6000 и от 4000 до 6000 евро соответственно.

При этом будет сделано исключение для граждан РФ, направляющихся на автомобилях с российскими номерами в Калининградскую область или из нее транзитом через Литву, пояснили в таможенной службе. Однако в таком случае страну нужно будет пересечь в течение 24 часов, а владелец автомобиля должен будет его сопровождать. В случае отсутствия собственника транспортное средство не впустят на литовскую территорию.

Въезд автомобилей из России в Литву

Вильнюс в начале марта предупредил о конфискации автомобилей с российскими номерами, сославшись на санкции ЕС в отношении России. С 12 сентября 2023 года в Литве и Латвии действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Эстония присоединилась к ограничениям на один день позже.

Балтийские страны объяснили эту меру опубликованной Европейской комиссией 8 сентября 2023 года директивой о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении РФ за военную агрессию против Украины. Согласно этому документу, зарегистрированным в России автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского союза.