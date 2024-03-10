Фото ⟩ Очень странная история: самозванец в Лондоне пытался организовать фейковые похороны пропавшего в Латвии молодого человека

38-летний Джеки Джай в понедельник, 4 марта, заплатил организатору похоронного богослужения в Бромптонской оратории в Лондоне более 10 000 фунтов стерлингов. «Похороны» были тщательно спланированы – с конной повозкой, двумя роскошными автомобилями и хором.

49-летний преподобный Руперт МакХарди быстро понял, что что-то не так, когда прибыл на церемонию. Так, около десяти «гостей» пришли с опозданием, а многие из них носили подозрительную одежду и балаклавы.

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Пастору сообщили, что состоятся «похороны» 23-летнего латвийца Лауриса Заубе, который исчез после новогодней вечеринки в волости Сала в Латвии.

Джеки Джай, ранее отсидевший за педофилию, выдавал себя за «брата» пропавшего Лауриса. Во время мероприятия он носил темные очки и называл себя «Клайд». В то же время самозванец отказался отвечать на вопросы пастора о дополнительной информации, что вызвало еще больше подозрений.

Последней каплей для священника стало то, что пришедшие люди сами сообщили, что они актеры, а также пожаловались, что им не заплатили обещанные деньги. Похороны отменили.

«Я понятия не имею, зачем кому-то устраивать фальшивые похороны (..) Я никогда не занимался такими вещами – это очень неуважительно по отношению к церкви», - говорит пастор.

Пастор Макхарди рассказал The Telegraph, что многие из «скорбящих» выглядели молодыми. Это заставило его заподозрить, что они могли быть присланы из актерской школы.