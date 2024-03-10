Осужденный в Великобритании педофил пытался устроить фальшивые похороны в одной из самых известных церквей Лондона. Приглашенные актеры притворились скорбящими, а хоронили, якобы, гражданина Латвии, объявленного пропавшим без вести, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на британские СМИ.
Фото ⟩ Очень странная история: самозванец в Лондоне пытался организовать фейковые похороны пропавшего в Латвии молодого человека
38-летний Джеки Джай в понедельник, 4 марта, заплатил организатору похоронного богослужения в Бромптонской оратории в Лондоне более 10 000 фунтов стерлингов. «Похороны» были тщательно спланированы – с конной повозкой, двумя роскошными автомобилями и хором.
49-летний преподобный Руперт МакХарди быстро понял, что что-то не так, когда прибыл на церемонию. Так, около десяти «гостей» пришли с опозданием, а многие из них носили подозрительную одежду и балаклавы.
Пастору сообщили, что состоятся «похороны» 23-летнего латвийца Лауриса Заубе, который исчез после новогодней вечеринки в волости Сала в Латвии.
Джеки Джай, ранее отсидевший за педофилию, выдавал себя за «брата» пропавшего Лауриса. Во время мероприятия он носил темные очки и называл себя «Клайд». В то же время самозванец отказался отвечать на вопросы пастора о дополнительной информации, что вызвало еще больше подозрений.
Последней каплей для священника стало то, что пришедшие люди сами сообщили, что они актеры, а также пожаловались, что им не заплатили обещанные деньги. Похороны отменили.
«Я понятия не имею, зачем кому-то устраивать фальшивые похороны (..) Я никогда не занимался такими вещами – это очень неуважительно по отношению к церкви», - говорит пастор.
Пастор Макхарди рассказал The Telegraph, что многие из «скорбящих» выглядели молодыми. Это заставило его заподозрить, что они могли быть присланы из актерской школы.
«Ничто не показалось мне странным, пока гости не стали опаздывать на 15 минут, - говорит пастор. - На похороны люди обычно приходят заранее или вовремя. Сотрудники похоронного агентства рассказали, что в гробу не было тела. Тогда возникла большая путаница насчет того, что происходит».
Пастору показали полицейскую фотографию Джая. Выяснилось, что это похоронный мистификатор, которого в 2016 году приговорили к четырем годам тюремного заключения за серию преступлений сексуального характера против 15-летних.
Сотрудники латвийских правоохранительных органов сообщили британским СМИ, что дело об исчезновении Лауриса все еще активно расследуют и свидетельство о смерти не выдано.
Похоронная служба сообщает, что они получили 10 000 фунтов стерлингов за пять дней до «похорон». Самозванцы сообщили компании, что это будет кремационное захоронение и что в церковь привезут урну с прахом, которую затем положат в гроб.
Сотрудники похоронной компании также рассказали, что вся переписка велась по электронной почте или телефону и что их попросили подписать соглашение о неразглашении. Компания также заподозрила, что полученный ею российский «сертификат о кремации» был подделкой.
«Я не подписывал [соглашение о неразглашении] и сказал, что занимаюсь этим бизнесом уже давно. Мы немного поспорили по этому поводу. (..) Только когда мы приехали [на церемонию], поняли, что что-то не так. Там никого не было. Обычно люди приходят рано. Потом появились актеры и профессиональные скорбящие, и мы начали задаваться вопросом, что происходит», - рассказал сотрудник компании.
«Поговорил с пастором. Он сказал, что чувствует себя неловко, я сказал ему, что чувствую то же самое. Мы встретились возле церкви и решили, что похороны проводить не следует», - продолжает поставщик ритуальных услуг.
«Мы сказали им уйти, и они все ушли относительно счастливые. Если бы они были настоящей семьей, они бы плакали», - сказал священник.
Была вызвана полиция. Самозванцу предъявлено обвинение в выдаче поддельного свидетельства о смерти.
Представитель латвийской полиции в Риге заявил, что они проинформированы о похоронах. «Госполиция проинформирована об этом событии. Лаурис Заубе не найден. Мы не даем дальнейших комментариев», - сообщили в Госполиции Латвии.
Как сообщает Daily Mail, 38-летний Джадж ответственен за похожее событие в ноябре прошлого года, когда в лондонском Вест-Энде была снята фальшивая сцена на красной дорожке, в которой приняли участие 90 детей и десятки других статистов-подростков в качестве массовки для съемок.
Десятки детей-актеров, одетых в школьную форму, в возрасте шести лет были наняты якобы для съемок в качестве массовки. Их попросили притвориться, что они теряют сознание, когда Джадж шествовал вверх и вниз в красном смокинге, как если бы он был кинозвездой на премьере возле кинотеатра Odeon.
Источник в киноиндустрии, знающий о Джадже, сказал изданию: «Этот человек не кинозвезда и не поп-звезда. Он самовозвеличивающийся фантазер и мошенник. Мотивацией в прошлый раз, когда он нанял всех этих детей на Лестер-сквер, похоже, было повышение авторитета своего альтер-эго в социальных сетях. Понятия не имею, что он пытался сделать здесь, но это точно такое же фальшивое предприятие».
Исчезновение Лауриса Заубе
Как сообщалось, Госполиция Латвии разыскивает пропавшего Лауриса Заубе, 2001 года рождения, которого последний раз видели 1 января этого года около двух часов ночи в гостевом доме «Петерстраупе» в Страупциемсе волости Салас.
8 января Bezvests.lv организовал операцию по поискам Лауриса, проверив несколько водоемов с помощью различных видов специального подводного оборудования.