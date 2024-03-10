Номинанта премии «Оскар» за лучший фильм накануне церемонии обвинили в плагиате

Из подробного обзора, опубликованного в журнале Variety, выясняется, что фильм Александра Пэйна «Оставленные», который также номинирован на лучший фильм и лучший сценарий, крайне похож на сценарий Стефенсона 2013 года «Фриско», который попал в черный список (лучшие сценарии, которые еще не были сняты в кино - прим. ред). По словам Стефенсона, режиссер «Оставленных» читал его сценарий и был с ним знаком.

Синопсис сценария «Фриско» выглядит следующим образом: «40-летний детский аллерголог, специализирующийся на фундуке и переживший развод, вдохновлен неизлечимо больным 15-летним пациентом, чтобы вернуть свою жизнь в нормальное русло».

В центре фильма «Оставленные» история учителя истории, который вынужден заботиться о 15-летнем ученике.

Стефенсон впервые обратился в Гильдию сценаристов Америки 12 января, и хотя обычно гильдия не расследует конкретные сценарии и возможные случаи плагиата, из отчета становится ясно, что обвинения обсуждались.

Кроме того, Variety получило электронные письма в печатном виде, в которых говорится, что Пэйн прочитал сценарий или, по крайней мере, знал о нем, когда начал работу над фильмом «Оставленными» в 2019 году. Издание также опубликовало подробное письмо Стефенсона, в котором сравниваются два сценария

По словам Стефенсона, в фильме «Оставленные» есть только несколько элементов и сцен, которые не имеют никакого отношения к сценарию «Фриско». Одной из таких сцен является момент, когда учитель истории, сыгранный Полом Джаматти, рассказывает своему подопечному историю могущественного человека, у которого много союзников среди преподавательского состава, что позволяло ему неоднократно избегать обвинений в плагиате и негативно влиять на жизненный путь учителя, превратив его в мизантропа, которым он является на протяжении фильма.

Создатели фильма «Оставленные» пока не прокомментировали ситуацию.

An entire list of the similarities between ‘THE HOLDOVERS’ and Simon Stephenson’s alleged plagiarised script has been released.



Ironically, one unique scene in ‘THE HOLDOVERS’ is Paul recounting a story about a person with “allies on the faculty” who got away with plagiarism,… pic.twitter.com/izr1sxy4IR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 9, 2024