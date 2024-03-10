Аналитическая группа Frontelligence Insight предоставила качественные спутниковые снимки российского авиаремонтного завода в Таганроге после вчерашней атаки дронов, что может подтвердить вероятность поражения второго российского дальнего разведывательного самолета А-50, пишет военный портал Defense Express.
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Украина могла уничтожить еще один российский дальний разведывательный самолет А-50 в Таганроге
Отмечается, что на снимке видны повреждения в двух местах на крыше основного производственного цеха и еще в одном производственном помещении завода.