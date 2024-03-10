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Украина могла уничтожить еще один российский дальний разведывательный самолет А-50 в Таганроге

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Российский дальний разведывательный самолет А-50. Фотография иллюстративная.
Российский дальний разведывательный самолет А-50. Фотография иллюстративная. Фото: PhotoXpress

Аналитическая группа Frontelligence Insight предоставила качественные спутниковые снимки российского авиаремонтного завода в Таганроге после вчерашней атаки дронов, что может подтвердить вероятность поражения второго российского дальнего разведывательного самолета А-50, пишет военный портал Defense Express.

Отмечается, что на снимке видны повреждения в двух местах на крыше основного производственного цеха и еще в одном производственном помещении завода.

«Фото сделано 9 марта, и внимание следует обратить на две дыры в крыше главного цеха. Если в момент атаки А-50 действительно находился внутри, то примерно в восточной части здания», - говорится в публикации.

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