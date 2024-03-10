Украина могла уничтожить еще один российский дальний разведывательный самолет А-50 в Таганроге

Отмечается, что на снимке видны повреждения в двух местах на крыше основного производственного цеха и еще в одном производственном помещении завода.

«Фото сделано 9 марта, и внимание следует обратить на две дыры в крыше главного цеха. Если в момент атаки А-50 действительно находился внутри, то примерно в восточной части здания», - говорится в публикации.