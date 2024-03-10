Двоеборец Кристьян Ильвес на этапе Кубка мира в Осло занял призовое место

На большом трамплине результатом Ильвеса стали 125 метров, что принесло ему 112,4 балла и четвертое место. Он проиграл лидеру норвежцу Ярлу Магнусу Рюберу одну минуту и 36 секунд. Рюбер, выигравший дистанцию Кубка мира, прыгнул на 134,5 метра, за что судьи поставили ему 136,5 балла.