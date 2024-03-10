Кристьян Ильвес в воскресенье занял третье место на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Холменколлене в Осло.
Двоеборец Кристьян Ильвес на этапе Кубка мира в Осло занял призовое место
На большом трамплине результатом Ильвеса стали 125 метров, что принесло ему 112,4 балла и четвертое место. Он проиграл лидеру норвежцу Ярлу Магнусу Рюберу одну минуту и 36 секунд. Рюбер, выигравший дистанцию Кубка мира, прыгнул на 134,5 метра, за что судьи поставили ему 136,5 балла.
В 10-километровом кроссе Кристьян Ильвес догнал австрийца Франца-Йозефа Рерля, вышедшего на трассу третьим перед ним, в начале последнего 2,5-километрового круга и сумел уйти от австрийца на последнем подъеме.
Ильвес финишировал третьим, проиграв победителю Ярлу Магнусу Рийберу из Норвегии две минуты и 24 секунды. Ильвес опередил занявшего четвертое место Рерля на 5,5 секунды.