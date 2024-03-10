ОБЗОР ⟩ Ни гражданство, ни знание языка не являются гарантией желания защищать Эстонию

Хотя среди эстонцев как эстонская идентичность, так и лояльность в области обороны выражены сильнее, чем среди неэстонцев, картина не настолько противоположная. Среди эстонцев 93% имеют среднюю или сильную эстонскую идентичность, и 83% лиц неэстонской национальности, сильная лояльность в области обороны наблюдается у 86% эстонцев и у двух третей (67%) неэстонцев.

Однако выявленная в исследовании сильная связь между экономическим благополучием как эстонцев, так и неэстонцев и их готовностью защищать Эстонию заслуживает серьезного внимания. Среди экономически обеспеченных людей в два раза больше тех, кто выражает высокую лояльность в области обороны (47%), чем среди тех, кто имеет низкий уровень благосостояния (22%).

Заставляет задуматься и тот факт, что наличие эстонского гражданства не играет решающей роли в лояльности. Оказалось, что среди граждан Эстонии других национальностей сильную лояльность к государственной обороне проявляет даже меньшее число респондентов (25%), чем среди граждан России (29%) и других стран, таких как Латвия, Украина или Беларусь (59%), которые постоянно проживают на территории Эстонии.

Пять различных типов интеграции в эстонское общество

Существует тенденция сводить оценку интеграции к отдельным показателям, таким как уровень владения эстонским языком. Однако для того, чтобы получить более целостную картину того, как люди чувствуют себя и функционируют в качестве членов общества, необходимо рассмотреть более сложную структуру взаимосвязей между различными ответами. Это можно объяснить с помощью кластерного анализа, который заключается в сравнении и группировке респондентов по ряду интеграционных характеристик.

К этим характеристикам относятся: эмоциональная привязанность к Эстонии; участие в эстонской культуре и общественной жизни; потребление эстонских и других СМИ; удовлетворенность и доверие к функционированию эстонского государства; общение на эстонском языке; отношение к государственной обороне; открытость к изменениям; транснациональность и социальная уверенность. На основе этих признаков было выделено пять кластеров интеграции или различных типов интеграции в общество Эстонии.

Тип A

Первая часть (18%) представителей других национальностей принадлежит к активным, экономически и социально успешным людям. Это кластер полной интегрированности, охватывающий полностью влившихся в эстонское общество людей, - лингвистически, экономически, политически, культурно. Эти люди имеют сильную эстонскую идентичность и волю защищать Эстонию.

Тип B

Представителей второго типа позитивной интеграции можно назвать «местными патриотами». У них сильная эстонская идентичность, они доверяют эстонскому государству и занимают четкую проукраинскую позицию. Эти люди менее (в сравнении с первой группой) экономически и социально активны. Они составляют 23% неэстонской части населения Эстонии. У этих людей может быть разное гражданство и разный уровень владения эстонским языком.

Тип С

Третий кластер можно назвать прагматиками, это молодое и экономически активное население, чья интегрированность диктуется прагматизмом. Они составляют 17% от неэстонской части населения. Этот кластер объединяет людей с умеренно выраженной эстонской идентичностью, в то же время эти люди хорошо адаптировались к эстонской жизни, удовлетворены собственным положением, культурно активны и положительно относятся к эстонскому государству, но при этом мало участвуют в общественной жизни и довольно осторожны в политических вопросах.

Тип D

Четвертый кластер - это тип частичной интегрированности. Отношение этих людей к эстонскому государству имеет негативную окраску. У них эстонское гражданство, они владеют эстонским языком, имеют средний уровень политической активности, но не доверяют эстонскому государству, не считают его своим, не поддерживают помощь Украине. Этот кластер объединяет 15% неэстонского населения Эстонии.

Тип E

Пятый кластер объединяет практически неинтегрированных или очень слабо интегрированных людей, это пассивный и отчужденный кластер. Этих людей отличает неудовлетворительное экономическое и социальное положение, а также негативное отношение к эстонскому государству. В этот кластер входит около 28% неэстонского населения Эстонии. Среди этих людей много лиц без гражданства или граждан России (cуммарное процентное количество распределенных по кластерам участников исследования в 101 процент объясняется тем, что при определении процентных показателей для каждого кластера использовались округленные величины - прим. ред.).