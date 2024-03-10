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В результате ДТП в Финляндии погиб водитель такси – в него врезался внедорожник Оборонительных сил

rus.postimees.ee
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Полиция Финляндии. Иллюстративное фото.
Полиция Финляндии. Иллюстративное фото. Фото: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA

По предварительным данным, в такси на большой скорости врезался служебный автомобиль, взятый без разрешения сотрудником Оборонительных сил, сообщает Yle.

Служащий Оборонительных сил подозревается в причинении смерти водителю такси в результате столкновения, произошедшего в субботу утром в Тампере.

По данным полиции, такси стояло на светофоре, когда в него врезался внедорожник Оборонительных сил, взятый утром без разрешения служащим Бронетанковой бригады. Водитель такси погиб на месте.

Инспектор полиции Томми Ювонен говорит, что скорость внедорожника была высокой. Более точная информация о скорости на момент столкновения выяснится по мере продвижения следствия.

Полиция подозревает водителя врезавшегося в такси автомобиля, среди прочего, в причинении смерти по неосторожности, вождении в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах и преступлении с огнестрельным оружием.

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