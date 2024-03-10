В Лондоне арестован водитель, протаранивший ворота Букингемского дворца

По данным городской полиции, столкновение автомобиля с воротами королевской резиденции произошло в 2:30 ночи в субботу (4:30 утра по эстонскому времени).

Представитель полиции сообщил, что полиция арестовала мужчину на месте происшествия по подозрению в причинении преступного ущерба и доставила его в больницу. Он добавил, что больше никто не пострадал, обстоятельства выясняются.

Меры безопасности в официальной резиденции британской королевской семьи строгие, а комплекс в центре столицы круглосуточно охраняется вооруженной охраной.

Время от времени предпринимались попытки проникнуть во дворец, последний инцидент произошел в сентябре, когда 25-летний мужчина был арестован при попытке получить доступ к королевским конюшням.

В мае прошлого года, перед церемонией коронации короля Карла III, мужчина был арестован за то, что бросал гильзы в сад Букингемского дворца.

В том же месяце 43-летний мужчина был арестован после того, как врезался на своей машине в ворота Даунинг-стрит 10, где находится офис премьер-министра.