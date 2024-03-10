Министерство обороны отметит в начале апреля на центральной площади Выру семейный развлекательный день, посвященный 20-летию вступления Эстонии в НАТО и 75-летию альянса, в рамках которого планируется привезти на обозрение настоящий танк.
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На центральную площадь эстонского города ко дню рождения НАТО планируется вывести танк
На мероприятие, запланированное на вторую половину дня 2 апреля на центральной площади Выру, боевая группа НАТО и подразделение США привезут для показа тяжелый противотанковый гранатомет Carl Gustaf, две бронемашины Griffon, реактивную систему залпового огня MLRS и, возможно, танк Challenger. Кроме того, будут представлены стрелковое оружие, а также представлены Силы обороны Эстонии и Кайтселийт.