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На центральную площадь эстонского города ко дню рождения НАТО планируется вывести танк

Арвед Брейдакс
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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Министерство обороны отметит в начале апреля на центральной площади Выру семейный развлекательный день, посвященный 20-летию вступления Эстонии в НАТО и 75-летию альянса, в рамках которого планируется привезти на обозрение настоящий танк.

На мероприятие, запланированное на вторую половину дня 2 апреля на центральной площади Выру, боевая группа НАТО и подразделение США привезут для показа тяжелый противотанковый гранатомет Carl Gustaf, две бронемашины Griffon, реактивную систему залпового огня MLRS и, возможно, танк Challenger. Кроме того, будут представлены стрелковое оружие, а также представлены Силы обороны Эстонии и Кайтселийт.

В течение дня будет играть оркестр британской армии Pipes and Drums, будут проводиться экскурсии с представлением техники, игры, а также будут предложены блюда от британских полевых поваров.

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