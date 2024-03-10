Эрдоган: Турция твердо поддерживает лидеров ХАМАС

«Никто не может заставить нас квалифицировать ХАМАС как террористическую организацию. Турция – страна, которая открыто говорит с лидерами ХАМАСа и твердо поддерживает их», – сказал он в своей речи в Стамбуле.

Эрдоган является одним из самых острых критиков Израиля с начала войны в Газе, которая началась после нападения ХАМАС на Еврейское государство 7 октября 2023 года.

Президент Турции в частности назвал Израиль «террористическим государством» и обвинил его в проведении «геноцида» в Газе.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что предложит парламенту страны признать Палестинское государство.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

В начале февраля глава британского МИД заявил, что его страна может официально признать палестинское государство после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами относительно решения о создании двух государств.

В то же время британский премьер Риши Сунак опроверг изменение позиции Лондона по признанию независимости Палестинского государства после заявлений министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, что это может произойти до перемирия на Ближнем Востоке.