Нелли Дифферт едет представлять Эстонию на Олимпиаду в Париж

На проходящем сейчас Гран-при по фехтованию в Будапеште Эрика Кирпу вышла в четвертьфинал как лучшая спортсменка Эстонии, но дверь в полуфинал ей открыть не удалось. На этапе Гран-при также выяснилось, что как минимум одна эстонская шпажистка попадет на Олимпийские игры в Париже! Ей оказалась Нелли Дифферт, которая имеет в рейтинге наибольшее количество баллов среди эстонок.

Поскольку ни одна из эстонских спортсменок не попала в число 16 лучших в борьбе за индивидуальные места на Парижской Олимпиаде (речь идет о местах, которые получают спортсменки из стран, команды которых не проходят квалификацию на игры), то выяснилось, что если Эстонии не удается в командном этапе в Китае за две недели выйти на олимпийское место, мы можем выставить одного спортсмена исходя из европейской квоты в личном турнире.

По итогам мирового рейтинга два места вместо европейских стран, команды которых не доберутся до Парижа, получат Эстония и Венгрия. В случае с Эстонией вопрос был только в том, получит ли место Дифферт или Кирпу.