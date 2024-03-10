ВИДЕО ⟩ Немецко-французский телеканал рассказал о жизни эстонских защитников лягушек

С приходом весны в Эстонии тысячи амфибий просыпаются от зимней спячки и направляются к местам нереста. Каждый год экологические активисты заботятся о том, чтобы как можно больше лягушек пережили массовую миграцию без травм - в том числе и в Таллинне, где массовому движению жаб и лягушек угрожает автомобильное движение. Так телеканал представляет передачу под названием 360° Reportage Estland: Krötenretter im Einsatz.

За защиту амфибий борется биолог Катерина Песотски из Таллиннского музея природы. Вместе с помощниками и активистами Эстонского Фонда Природы (ELF) она уже несколько лет организует крупномасштабные спасательные операции во время массовой миграции лягушек каждую весну. Когда лягушки начинают свое путешествие, ведомые своими инстинктами, волонтеры приходят на помощь в различных местах Эстонии, помогая тысячам лягушек и жаб безопасно перейти через дорогу на протяжении нескольких дней и ночей.

С приходом теплых весенних дней лягушки начинают вылезать из подземных укрытий. Каждая из них стремится вернуться в свою индивидуальную родную лужу, чтобы размножаться. Это путешествие часто бывает трудным. За каждой большой самкой ухаживает бесчисленное количество самцов, которые цепляются за избранницу задом наперед.

Основной проблемой при этом является автомобильное движение, особенно в Таллинне и его окрестностях. Многие миграционные пути, однако, ведут именно через проезжие части, и чтобы это не стало для лягушек роковым, очень нужна помощь.