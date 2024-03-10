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ГРАФИК ⟩ Евросоюз потребовал от американского технологического гиганта миллиарды евро

Тынис Оя
, экономический журналист
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Логотип Apple с силуэтом пользователя компьютера.
Логотип Apple с силуэтом пользователя компьютера. Фото: Dado Ruvic

В последние годы Европейский союз пытался ограничить доминирование американских технологических гигантов. В качестве последнего примера Европейская комиссия наложила штраф в размере 1,8 миллиарда евро на производителя мобильных телефонов iPhone и планшетов iPad, компанию Apple, за злоупотребление доминирующим положением на рынке при распространении приложений для потоковой передачи музыки среди пользователей iOS.

Комиссия обнаружила, что Apple налагала ограничения на разработчиков приложений, мешая им информировать пользователей iOS о доступных вне приложения альтернативных и более дешевых музыкальных подписочных сервисах.

В ходе расследования комиссии было установлено, что Apple запрещает разработчикам приложений для потоковой передачи музыки полностью информировать пользователей о доступных вне приложения альтернативных и более дешевых музыкальных подписочных сервисах.

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