В последние годы Европейский союз пытался ограничить доминирование американских технологических гигантов. В качестве последнего примера Европейская комиссия наложила штраф в размере 1,8 миллиарда евро на производителя мобильных телефонов iPhone и планшетов iPad, компанию Apple, за злоупотребление доминирующим положением на рынке при распространении приложений для потоковой передачи музыки среди пользователей iOS.
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ГРАФИК ⟩ Евросоюз потребовал от американского технологического гиганта миллиарды евро
Комиссия обнаружила, что Apple налагала ограничения на разработчиков приложений, мешая им информировать пользователей iOS о доступных вне приложения альтернативных и более дешевых музыкальных подписочных сервисах.