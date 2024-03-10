ГРАФИК ⟩ Евросоюз потребовал от американского технологического гиганта миллиарды евро

В последние годы Европейский союз пытался ограничить доминирование американских технологических гигантов. В качестве последнего примера Европейская комиссия наложила штраф в размере 1,8 миллиарда евро на производителя мобильных телефонов iPhone и планшетов iPad, компанию Apple, за злоупотребление доминирующим положением на рынке при распространении приложений для потоковой передачи музыки среди пользователей iOS.