ФОТО ⟩ Противники автоналога подарят Марту Вырклаэву старый Audi 80

Как сообщила Центристская партия, автомобиль прибыл в Таллинн, и в течение недели его можно будет увидеть в разных районах столицы.

Совместное шествие к месту проведения пикета начнется 17 марта в 11:30 на площади Вабадузе и завершится пикетом перед зданием Суперминистерства. Возглавит шествие старенькая Audi 80, которая теперь должна попасть под налог, составляющий немалую часть от стоимости автомобиля.

На пикете будут звучать речи с общим требованием отказаться от введения автомобильного налога, также будет представлен «налоговый змей» и выстроена живая цепь вокруг министерства. Конечно, на пикете не обойдется без музыки - перед собравшимися выступят Борис Лехтлаан и Аре Яама.

«Министр финансов Вырклаев в передаче ETV Esimene stuudio, заявил, что продав Audi 1992 года выпуска, можно купить более экономичный автомобиль. Теперь Вырклаев может на личном примере показать, как можно поменять Audi прошлого века на более экономичный автомобиль. Audi 80 1989 года обошлась в 600 евро. Если будет введен автомобильный налог, то налог на данный автомобиль составит 50 евро, а предполагаемая плата за регистрацию аналогичного автомобиля составит более 1500 евро», - говорится в заявлении Центристской партии

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что год назад перед выборами в Рийгикогу ни одна из политических партий не говорила о налоге на автомобили или о повышении других налогов.