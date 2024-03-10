Вс, 10.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Член Нооред Коткад был признан виновным в сексуальном соблазнении несовершеннолетней. Кайтселийт: ему здесь явно не место

Кетлин Крузе
, репортер Elu24
Copy
Тартуский уездный суд.
Тартуский уездный суд. Фото: Kristjan Teedema

Согласно приговору, 21-летний молодой человек на протяжении нескольких лет сексуально соблазнял девочку младше 14 лет. Молодой человек, который принадлежал к Пыльваской дружине Кайтселийта и был членом Нооред Коткад, был исключен из Кайтселийта, сообщает Elu24.

16 февраля Тартуский уездный суд признал 21-летнего молодого человека виновным в сексуальном соблазнении ребенка. Он был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ему было предписано выплатить 1230 евро в качестве процессуальных издержек.

В судебном решении указано, что молодой человек с июня 2021 года по февраль 2023 года сексуально соблазнял несовершеннолетнюю в социальной сети, общаясь с ней на сексуальные темы. Молодой человек делился своими сексуальными фантазиями, спрашивал о сексуальных желаниях пострадавшей и побуждал ее к сексуальной активности и встречам в реальной жизни.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх