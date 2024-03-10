Согласно приговору, 21-летний молодой человек на протяжении нескольких лет сексуально соблазнял девочку младше 14 лет. Молодой человек, который принадлежал к Пыльваской дружине Кайтселийта и был членом Нооред Коткад, был исключен из Кайтселийта, сообщает Elu24.
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Член Нооред Коткад был признан виновным в сексуальном соблазнении несовершеннолетней. Кайтселийт: ему здесь явно не место
16 февраля Тартуский уездный суд признал 21-летнего молодого человека виновным в сексуальном соблазнении ребенка. Он был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ему было предписано выплатить 1230 евро в качестве процессуальных издержек.