Член Нооред Коткад был признан виновным в сексуальном соблазнении несовершеннолетней. Кайтселийт: ему здесь явно не место

16 февраля Тартуский уездный суд признал 21-летнего молодого человека виновным в сексуальном соблазнении ребенка. Он был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ему было предписано выплатить 1230 евро в качестве процессуальных издержек.

В судебном решении указано, что молодой человек с июня 2021 года по февраль 2023 года сексуально соблазнял несовершеннолетнюю в социальной сети, общаясь с ней на сексуальные темы. Молодой человек делился своими сексуальными фантазиями, спрашивал о сексуальных желаниях пострадавшей и побуждал ее к сексуальной активности и встречам в реальной жизни.