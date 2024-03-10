Встречайте: новый чемпион Европы по экономическому росту

Однако сегодня ситуация изменилась. В четвертом квартале прошлого года итальянская экономика восстановилась на 4,2 процента по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, то есть до пандемии коронавируса, пишет Financial Times.

Это лучшее восстановление экономики среди крупных европейских экономик. За этот период итальянская экономика выросла в два раза быстрее, чем экономика Франции или Великобритании, а экономика Германии за это время вообще не выросла.