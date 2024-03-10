Встречайте: новый чемпион Европы по экономическому росту

На протяжении десятилетий экономика Италии находилась в состоянии стагнации и была главной головной болью Европы. С начала европейского долгового кризиса в начале прошлого десятилетия аналитики спрашивали, станет ли Италия следующей страной, нуждающейся в международной финансовой помощи.
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Однако сегодня ситуация изменилась. В четвертом квартале прошлого года итальянская экономика восстановилась на 4,2 процента по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, то есть до пандемии коронавируса, пишет Financial Times.