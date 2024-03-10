Известный российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев спросил у синоптика своей программы, какие погодные условия были бы наиболее оптимальными для нападения на страны НАТО.

«Сегодня как раз идеальные условия для того, чтобы наносить ядерные удары по странам НАТО», - ответил Евгений Тишковец, который давал прогноз погоды в программе. По прогнозу погоды в России умеренные морозы, и, по словам Тишковца, направление ветра идеально подходит для ядерного удара, то есть ветер дует с востока на запад.

«Радиоактивные облака поплывут именно в те страны, которые отправляют вооружение и наемников на войну с нашей армией», - прокомментировал он и добавил, что ценой победы не должны быть жизни мужчин страны, а вместо этого Россия должна усилить эскалацию.

Колумнистка Daily Beast Джулия Дэвис поделилась в X небольшим отрывком этого разговора.

Meanwhile in Russia: weatherman Evgeny Tishkovets told Vladimir Solovyov that the weather is ideal for conducting nuclear strikes against NATO countries. You will never see a weather report like this anywhere else in the world.https://t.co/lZ8Q5glkd5 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 8, 2024

В начале видео Соловьев сказал, что война начнется, потому что страны НАТО уже подготовились к войне против России. На вопрос, могут ли украинцы атаковать Кремль, ведущий отвечает, что это уже произошло.