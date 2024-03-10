Российские СМИ: главком ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку

Об отставке Евменова «Фонтанке» стало известно из собственных источников, которые сообщили изданию, что назначение командующего Северным флотом адмирала Моисеева врио главкома уже доведено до личного состава главкомата.

«Известия» также ссылаются на свои источники. «Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит адмирал Александр Моисеев», - сообщает газета.

Моисеев командовал Северным флотом с 3 мая 2019 года.

В пресс-службе ВМФ не стали комментировать «Фонтанке» информацию об отставке Евменова. Официально о смене главнокомандующего ВМФ России не сообщалось.