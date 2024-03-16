Сб, 16.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Смена флагов на Длинном Германе

Юри Куускемаа
, искусствовед, историк
Copy
Последние 35 лет на башне Длинного Германа развевается сине-черно-белый флаг.
Последние 35 лет на башне Длинного Германа развевается сине-черно-белый флаг. Фото: Михкель Марипуу
  • Уже 25 февраля 1918 года сине-черно-белый был заменен на флаг кайзеровской Германии
  • Символ «третьего рейха», на который так надеялись нацисты, продержался всего лишь три года
  • В первый год советской власти рядом с красным флагом еще разрешалось вывешивать эстонский

Клио помнит, как на башне Длинного Германа менялись флаги, пишет Юри Куускемаа.

Сине-черно-белый флаг появился в 1881 году - тогда это был флаг Эстонского студенческого общества. Однако вершины самой важной башни Эстонии Длинного Германа он достиг лишь 24 февраля 1918 года.

В противостоянии большевистской России с кайзеровской Германией Эстония оказалась между двумя жерновами. Комитет спасения Эстонии проявил невероятную смелость, объявив о создании нового независимого государства - демократической Эстонской Республики. Это государство должно было занять нейтральную позицию в текущей войне между Германией и Россией.

После бегства из Таллинна российских войск и руководящего состава большевиков эстонские национал-патриоты водрузили на башне Длинного Германа сине-черно-белый флаг - на этот раз уже в качестве государственного. Немецким войскам, которые уже дошли до Сауэ, было отправлено сообщение, в котором говорилось, что эстонские полки не будут воевать с немцами, а немцы пусть будут любезны войти в Таллинн не раньше 25 февраля. К этому дню русские уже ушли, а в церквях Таллинна была зачитана декларация независимости.

Но немцы ничего и слышать не хотели об эстонском государстве, установив здесь военную оккупационную власть. В тот раз эстонский флаг на башне Длинного Германа продержался всего лишь один-единственный день. Уже через сутки он был заменен на флаг кайзеровской Германии.

Первый сине-черно-белый флаг (флаг Эстонского студенческого общества) в Эстонском национальном музее.
Первый сине-черно-белый флаг (флаг Эстонского студенческого общества) в Эстонском национальном музее. Фото: Маргус Ансу

Когда в Германии вспыхнула Ноябрьская революция и кайзер был свергнут, немецкие войска начали покидать наш регион, передав власть на Тоомпеа Временному правительству Эстонии. На смену флагу кайзеровской Германии сине-черно-белый снова вернулся на башню - в этот раз уже на более длительный срок.

Правда, с началом Освободительной войны возникла угроза того, что сторонники объявленной в Нарве Эстляндской трудовой коммуны вот-вот вторгнутся в Таллинн, чтобы установить власть красных и водрузить красный флаг. В тот раз им удалось дать отпор, как и повстанцам, отправленным из России в декабре 1924 года.

Хотя по условиям Тартуского мирного договора Россия на вечные времена признавала независимость эстонского государства, эта обещанная «вечность» завершилась уже к лету 1940 года. Хотя в первый год советской власти рядом с красным флагом еще разрешалось вывешивать и эстонский.

Но уже следующим летом на смену советскому красному флагу пришел красный флаг нацистской Германии со свастикой. Сменить флаг оказалось не так уж и просто. Покидая Тоомпеа, красные либо забрали ключ от железной двери башни с собой, либо выбросили его. Флагшток пришлось сбивать пулеметной очередью, но когда он переломился, его наконечник с флагом упал и застрял в неровностях стены. Это было воспринято как плохое предзнаменование, которое указывало на то, что красные вернутся.

Положив ключ на стол, директор сказал: «Если хотите спровоцировать массовые беспорядки, то идите и сами туда лезьте». Кагебешник отказался.

Символ «третьего рейха», на который так надеялись нацисты, продержался всего лишь три года. На этот раз смена нацистского флага на большевистский произошла 22 сентября 1944 года довольно своеобразным образом. Во главе советских войск в Таллинн устремился Эстонский стрелковый корпус, чтобы избежать возможного разграбления города регулярной российской армией.

К этому времени немцы покинули город, а на башне Длинного Германа был поднят сине-черно-белый флаг. Однако у бойцов стрелкового корпуса не было с собой советского флага. Они взяли флаг нацистов и вырезали из него круг со свастикой. Теперь флаг так же хорошо смотрелся на башне Длинного Германа, как и КГБ в бывшем здании гестапо в Кенигсберге.

В послевоенный советский период эстонский государственный флаг стал высшим проявлением антисоветской деятельности. Человек, который публично демонстрировал его, мог быть приговорен к десяти годам лишения свободы. Эстонская ССР получила свой красный флаг с сине-белыми волнами в нижней части. А сине-черно-белый флаг остался в народной памяти и в тайниках в качестве одной из национальных святынь.

Возвращению своего флага способствовала Поющая революция. Весной 1988 года на студенческих днях в Тарту участники носили отдельно синюю, черную и белую ткани. Летом того же года, в начале дней Старого города, советские милиционеры сорвали с флагштока на Таллиннской ратуше эстонский флаг и растоптали его. Ближе к вечеру произошло еще одно интересное событие.

Молодежь, которую пустили на ночной праздник песни на Певческом поле, увидела два сине-черно-белых флага, развевающихся на башне. Молодых людей это воодушевило, но прибывший на место агент КГБ подошел к директору Певческого поля и спросил, как эти флаги снять. Башня была заперта. Положив ключ на стол, директор сказал: «Если хотите спровоцировать массовые беспорядки, то идите и сами туда лезьте». Кагебешник отказался.

Вскоре весь Таллинн кишел как извлеченными из тайников старыми сине-черно-белыми флагами, так и новыми. Осенью правительство (на тот момент еще Эстонской ССР) признало сине-черно-белый флаг национальным. Государственным он стал в августе 1990 года, чуть более чем за год до восстановления независимости Эстонской Республики.

Если помнить о том, сколько мучений и страданий выпало на долю флага Эстонии и тех, кто его защищал, то не получится считать самим собой разумеющимся тот факт, что сине-черно-белый спокойно развевается по всей Эстонии на протяжении последних 35 лет. Давайте уважать, беречь и защищать наш флаг.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх