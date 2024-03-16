ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Смена флагов на Длинном Германе

К этому времени немцы покинули город, а на башне Длинного Германа был поднят сине-черно-белый флаг. Однако у бойцов стрелкового корпуса не было с собой советского флага. Они взяли флаг нацистов и вырезали из него круг со свастикой. Теперь флаг так же хорошо смотрелся на башне Длинного Германа, как и КГБ в бывшем здании гестапо в Кенигсберге.

В послевоенный советский период эстонский государственный флаг стал высшим проявлением антисоветской деятельности. Человек, который публично демонстрировал его, мог быть приговорен к десяти годам лишения свободы. Эстонская ССР получила свой красный флаг с сине-белыми волнами в нижней части. А сине-черно-белый флаг остался в народной памяти и в тайниках в качестве одной из национальных святынь.

Возвращению своего флага способствовала Поющая революция. Весной 1988 года на студенческих днях в Тарту участники носили отдельно синюю, черную и белую ткани. Летом того же года, в начале дней Старого города, советские милиционеры сорвали с флагштока на Таллиннской ратуше эстонский флаг и растоптали его. Ближе к вечеру произошло еще одно интересное событие.

Молодежь, которую пустили на ночной праздник песни на Певческом поле, увидела два сине-черно-белых флага, развевающихся на башне. Молодых людей это воодушевило, но прибывший на место агент КГБ подошел к директору Певческого поля и спросил, как эти флаги снять. Башня была заперта. Положив ключ на стол, директор сказал: «Если хотите спровоцировать массовые беспорядки, то идите и сами туда лезьте». Кагебешник отказался.

Вскоре весь Таллинн кишел как извлеченными из тайников старыми сине-черно-белыми флагами, так и новыми. Осенью правительство (на тот момент еще Эстонской ССР) признало сине-черно-белый флаг национальным. Государственным он стал в августе 1990 года, чуть более чем за год до восстановления независимости Эстонской Республики.

Если помнить о том, сколько мучений и страданий выпало на долю флага Эстонии и тех, кто его защищал, то не получится считать самим собой разумеющимся тот факт, что сине-черно-белый спокойно развевается по всей Эстонии на протяжении последних 35 лет. Давайте уважать, беречь и защищать наш флаг.