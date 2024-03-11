Популярная торговая сеть снижает цены более чем на 500 товаров

В конце февраля – начале марта 2024 года Norstat провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 17% респондентов оценивают свою способность справляться в текущей экономической ситуации как плохую (в том числе 4% как очень плохую) и 51% как удовлетворительную. 28% респондентов считают, что ситуация ухудшается.

61% опрошенных делают выбор корзины покупок в основном исходя из цены, 32,7% респондентов вынуждены тщательно обдумывать свои покупки, а 8% время от времени или часто вынуждены отказываться от покупок из-за цены. Опрос проводился среди жителей Таллинна, Харьюмаа, Рапламаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа в возрасте 20-60 лет.

В опросе Nielsen, проведенном в июле 2023 года, почти все эстонские покупатели (98%) отметили, что цены на продукты питания в стране растут, и только 8% заявили, что это не влияет на их поведение. Тогда выяснилось, что 55% респондентов в Эстонии чувствительны к ценам, и люди в основном искали в магазинах скидки. На сегодняшний день этот процент увеличился.

«Налоги растут, жизнь дорожает, и семьям в Эстонии становится все труднее с этим справляться. Наша цель – сделать жизнь всех эстоноземельцев немного легче, поэтому мы снизили цены более чем на 500 товаров. Мы хотим держать свое слово и предлагать лучший выбор в Эстонии по неизменно доступным ценам», – сказал Теэму Килпия, региональный директор Prisma Peremarket в Эстонии.