С понедельника, 11 марта, торговая сеть Prisma снизит цены на более чем 400 продуктов питания и 100 промтоваров, чтобы поддержать семьи Эстонии в сложной экономической ситуации и предложить продукты подоступной цене.
Популярная торговая сеть снижает цены более чем на 500 товаров
В конце февраля – начале марта 2024 года Norstat провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 17% респондентов оценивают свою способность справляться в текущей экономической ситуации как плохую (в том числе 4% как очень плохую) и 51% как удовлетворительную. 28% респондентов считают, что ситуация ухудшается.
61% опрошенных делают выбор корзины покупок в основном исходя из цены, 32,7% респондентов вынуждены тщательно обдумывать свои покупки, а 8% время от времени или часто вынуждены отказываться от покупок из-за цены. Опрос проводился среди жителей Таллинна, Харьюмаа, Рапламаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа в возрасте 20-60 лет.
В опросе Nielsen, проведенном в июле 2023 года, почти все эстонские покупатели (98%) отметили, что цены на продукты питания в стране растут, и только 8% заявили, что это не влияет на их поведение. Тогда выяснилось, что 55% респондентов в Эстонии чувствительны к ценам, и люди в основном искали в магазинах скидки. На сегодняшний день этот процент увеличился.
«Налоги растут, жизнь дорожает, и семьям в Эстонии становится все труднее с этим справляться. Наша цель – сделать жизнь всех эстоноземельцев немного легче, поэтому мы снизили цены более чем на 500 товаров. Мы хотим держать свое слово и предлагать лучший выбор в Эстонии по неизменно доступным ценам», – сказал Теэму Килпия, региональный директор Prisma Peremarket в Эстонии.
Prisma делает основной акцент на продукты, которые в первую очередь потребляют семьи с детьми – например, более доступными стали цены на подгузники и молочные продукты. При этом большинство продуктов по сниженным ценам составляют важную часть покупательской корзины любого клиента: литровый пакет молока Pere 2,5% стоит всего 49 центов, полкилограмма нарезанного сыра Atleet – 2,99 евро, а килограмм бананов можно приобрести всего за 99 центов.
Среди промтоваров Prisma предлагает, например, 30-литровую упаковку земли для посадки цветов всего за 2,49 евро, а три пары качественных детских носков стоят 4,49 евро.
По сниженной цене также можно найти кастрюли, сковородки, формы для выпечки, посуду, нижнее и постельное белье и другие необходимые товары. «Являясь единственным настоящим гипермаркетом в Эстонии, мы также предлагаем скидки на товары для дома и кухни, а также на детскую одежду», – добавляет Килпия.
«Однако низкая цена не означает ухудшения качества. Мы с гордостью можем сказать, что способны повседневно предлагать высокое качество по низким ценам. Данные опросов клиентов в Эстонии показывают, что ассортимент и среда для покупок Prisma признаны лучшими в Эстонии», – подчеркивает Килпия.
Также 72% респондентов опроса, организованного Norstat, считают гипермаркет Prisma достойным доверия, а 70% респондентов считают Prisma дружелюбным для семей магазином. «Мы благодарны нашим клиентам за доверие и работаем над тем, чтобы еще более повысить удовлетворенность клиентов», – заверил Килпия.