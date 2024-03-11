Переход на обучение на эстонском языке вызывает волнение как среди родителей, так и среди учителей. Для поддержки процесса перехода Таллиннский университет организует десятки обучающих курсов, которые помогут учителям лучше справиться с новой ситуацией.
Переход на эстоноязычное образование: Таллиннский университет организует десятки бесплатных курсов
«Формирование единого образовательного пространства - это важный шаг по обеспечению более высокого уровня сплоченности общества Эстонии. Таллиннскому университету как лидеру в области подготовки и обучения учителей принадлежит в этом процессе очень ответственная роль», - отмечает руководитель Инновационного центра образования Таллиннского университета Хеле Амбур-Леек.
Всего в Таллиннском университете на базе институтов педагогических и гуманитарных наук предлагается 50 различных курсов, которые продлятся с марта по август этого года. Курсы предназначены для учителей школ и детских садов, опорных специалистов и других работников образовательных учреждений.
Курсы для участников бесплатные и открыты для всех учителей, независимо от их родного языка. «Приобретенные на курсах знания и умения помогут поддержать не только детей, для которых эстонский язык не является родным, но и эстонских детей тоже», - отмечает доцент эстонского языка как второго Института гуманитарных наук Таллиннского университета Тийна Рюйтмаа.
Учебные программы Института педагогических наук сосредоточены на темах, связанных с вовлекающим (инклюзивным) образованием, поддержкой детей с особыми потребностями, командной работой и менторством, а также с интегрированным обучением предмету и языку. Кроме того получат поддержку начинающие учителя и учителя детских садов. Институт гуманитарных наук предлагает курсы по организации обучения в многоязычном классе и осознанному использованию эстонского языка при обучении предмету.
Для учителей, чей уровень владения эстонским языком не соответствует требованиям, организуются отдельные курсы. Учителей знакомят с современными методами обучения языку, с тем, как сделать обучение эстонскому языку как второму более увлекательным и эффективным. Интерес к курсам большой.
«Три группы наших курсов, предназначенных для учителей, желающих достичь уровня С1, были заполнены в одно мгновение», - отмечает Рюйтмаа. Для того, чтобы на курсы смогли попасть и учителя, работающие за пределами Таллинна, один из этих курсов доступен в интернете.
Регистрация ещё открыта!
Первая группа, места в которой заполнились за пару дней, начала обучение 6 марта по теме «Внедрение вовлекающего (инклюзивного) образования на I и II школьной ступени. (На фото). В группах на курсы есть ещё свободные места.
Более подробная информация доступна на сайте Таллиннского университета: www.tlu.ee/ht/koolitused/koolitused-eestikeelsele-haridusele-uleminekuks, www.tlu.ee/hti/haridusinnovatsiooni-keskuskoolitused/koolitused-eestikeelsele-haridusele-uleminekuks.
Курсы финансируются Министерством образования и науки. Обучение проходит на эстонском языке и для участников бесплатно.