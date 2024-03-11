Переход на эстоноязычное образование: Таллиннский университет организует десятки бесплатных курсов

«Формирование единого образовательного пространства - это важный шаг по обеспечению более высокого уровня сплоченности общества Эстонии. Таллиннскому университету как лидеру в области подготовки и обучения учителей принадлежит в этом процессе очень ответственная роль», - отмечает руководитель Инновационного центра образования Таллиннского университета Хеле Амбур-Леек.

Всего в Таллиннском университете на базе институтов педагогических и гуманитарных наук предлагается 50 различных курсов, которые продлятся с марта по август этого года. Курсы предназначены для учителей школ и детских садов, опорных специалистов и других работников образовательных учреждений.

Курсы для участников бесплатные и открыты для всех учителей, независимо от их родного языка. «Приобретенные на курсах знания и умения помогут поддержать не только детей, для которых эстонский язык не является родным, но и эстонских детей тоже», - отмечает доцент эстонского языка как второго Института гуманитарных наук Таллиннского университета Тийна Рюйтмаа.

Учебные программы Института педагогических наук сосредоточены на темах, связанных с вовлекающим (инклюзивным) образованием, поддержкой детей с особыми потребностями, командной работой и менторством, а также с интегрированным обучением предмету и языку. Кроме того получат поддержку начинающие учителя и учителя детских садов. Институт гуманитарных наук предлагает курсы по организации обучения в многоязычном классе и осознанному использованию эстонского языка при обучении предмету.