«Оскары»-2024: «20 дней в Мариуполе» стал лучшим документальным фильмом; «Оппенгеймер» собрал целый урожай призов

«Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал», - сказал Чернов во время церемонии. - Я хотел бы поменять этот "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!».

Это первый «Оскар» в истории, который вручен авторам украинского фильма.

Ранее фильм, рассказывающий об осаде Мариуполя российскими войсками в 2022 году, также получил британскую кинопремию BAFTA.

Будучи журналистом агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко отправились в Мариуполь 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения.

Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, когда российские войска осаждали город и день за днем разрушали его.

Уже после получения премии Чернов сказал журналистам, что его фильм «представляет те [украинские] города, которые были разрушены».

«Это напоминание миру, как необходимо остановить это вторжение, - сказал Чернов. - Я стою здесь, но мое сердце в Украине. Люди теряют жизни, теряют свои дома, сражаются за свою землю. Я надеюсь, что эта победа расскажет о происходящем большему числу людей и они нас заметят».