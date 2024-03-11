По данным Департамента статистики, экспорт товаров в январе этого года уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11% и импорт — на 13%.
Экспорт товаров из Эстонии продолжает свое падение
Товаров в текущих ценах было экспортировано почти на 1,4 миллиарда евро и импортировано на 1,5 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 122 миллиона евро, что на 60 миллионов меньше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в январе этого года экспорт товаров больше всего сократился в направлении Финляндии.
«В январе выделяется сокращение экспорта именно в государства-члены Европейского союза, поскольку значительное сокращение в товарообмене со странами, не входящими в ЕС, произошло уже во второй половине 2022 года и в 2023 году. На изменения в товарообмене более всего повлияла минеральная продукция, включая электроэнергию. В прошлом году цены на электроэнергию были значительно выше, чем в этом, чем и обусловлено наиболее существенное сокращение товарообмена», — добавила Леппметс.
В январе этого года из товаров более всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), минеральную продукцию (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%).
По сравнению с январем 2023 года более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 38 миллионов евро), металла и изделий из металла (на 34 миллиона евро), а также древесины и изделий из древесины (на 31 миллион евро). Более всего, а именно на 19 миллионов евро, вырос экспорт транспортных средств.
Доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспорта, т.е. осталась на том же уровне, что и в прошлом году. Таким образом, экспорт товаров эстонского производства сократился, как и общий объем экспорта, на 11%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта металла и изделий из металла.
Основными партнерами Эстонии по экспорту в январе этого года были Финляндия (20% от общего объема экспорта Эстонии), Латвия (11%) и Швеция (9%). В Финляндию и Латвию более всего экспортировалась электроэнергия, в Швецию — коммуникационное оборудование. По сравнению с тем же периодом прошлого года в январе экспорт товаров сократился более всего в Финляндию (на 52 миллиона евро), в Швецию и Нидерланды (в обеих странах на 35 миллионов евро).
В Финляндию и Нидерланды меньше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, а в Швецию — древесины и изделий из древесины. Вырос экспорт товаров в Сингапур, куда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции.
Из товаров в январе более всего импортировали электрооборудование (14% от общего объема импорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (12%). Более всего сократился импорт минеральной продукции (на 134 миллиона евро), электрооборудования (на 41 миллион евро) и механического оборудования (на 26 миллионов евро).
В январе больше всего товаров в Эстонию импортировалось из Латвии (13% от общего объема импорта Эстонии), Финляндии (13%) и Германии (12%). Из Латвии больше всего импортировали природный газ, из Финляндии — электроэнергию и из Германии — легковые автомобили.
В сравнении с 2023 годом в январе более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 78 миллионов евро), Финляндии (на 55 миллионов евро) и Нидерландов (на 23 миллиона евро). Из Латвии и Финляндии ввозилось меньше минеральной продукции, из Нидерландов — электрооборудования.
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, январь 2024
Страна назначения, объединение государств
Экспорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с прошлым годом, %
Страна-отправитель, объединение государств
Импорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с прошлым годом, %
ВСЕГО
1389
100
-11
ВСЕГО
1511
100
-13
EС-27
1038
75
-14
EС-27
1293
86
-13
20 стран еврозоны
772
56
-15
20 стран еврозоны
967
64
-16
Страны, не входящие в ЕС
351
25
-1
Страны, не входящие в ЕС
218
14
-15
1. Финляндия
272
20
-16
1. Латвия
196
13
-29
2. Латвия
148
11
-8
2. Финляндия
190
13
-23
3. Швеция
127
9
-22
3. Германия
183
12
-1
4. Литва
106
8
-1
4. Литва
165
11
0
5. Германия
98
7
-2
5. Швеция
127
8
1
6. Польша
51
4
3
6. Польша
116
8
-13
7. Норвегия
44
3
-9
7. Нидерланды
78
5
-23
8. Дания
43
3
-16
8. Китай
64
4
-5
9. Нидерланды
39
3
-47
9. Италия
39
3
-9
10. США
36
3
-23
10. Чехия
37
2
15
Дополнительные таблицы, касающиеся внешней торговли, доступны в опубликованной на домашней странице Департамента статистики новости.
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.