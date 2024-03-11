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Экспорт товаров из Эстонии продолжает свое падение

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Экспорт древесины и изделий из древесины сократился.
Экспорт древесины и изделий из древесины сократился. Фото: Margus Ansu

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в январе этого года уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11% и импорт — на 13%.

Товаров в текущих ценах было экспортировано почти на 1,4 миллиарда евро и импортировано на 1,5 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 122 миллиона евро, что на 60 миллионов меньше, чем годом ранее.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в январе этого года экспорт товаров больше всего сократился в направлении Финляндии.

«В январе выделяется сокращение экспорта именно в государства-члены Европейского союза, поскольку значительное сокращение в товарообмене со странами, не входящими в ЕС, произошло уже во второй половине 2022 года и в 2023 году. На изменения в товарообмене более всего повлияла минеральная продукция, включая электроэнергию. В прошлом году цены на электроэнергию были значительно выше, чем в этом, чем и обусловлено наиболее существенное сокращение товарообмена», — добавила Леппметс.

В январе этого года из товаров более всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), минеральную продукцию (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%).

По сравнению с январем 2023 года более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 38 миллионов евро), металла и изделий из металла (на 34 миллиона евро), а также древесины и изделий из древесины (на 31 миллион евро). Более всего, а именно на 19 миллионов евро, вырос экспорт транспортных средств.

Доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспорта, т.е. осталась на том же уровне, что и в прошлом году. Таким образом, экспорт товаров эстонского производства сократился, как и общий объем экспорта, на 11%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта металла и изделий из металла.

Основными партнерами Эстонии по экспорту в январе этого года были Финляндия (20% от общего объема экспорта Эстонии), Латвия (11%) и Швеция (9%). В Финляндию и Латвию более всего экспортировалась электроэнергия, в Швецию — коммуникационное оборудование. По сравнению с тем же периодом прошлого года в январе экспорт товаров сократился более всего в Финляндию (на 52 миллиона евро), в Швецию и Нидерланды (в обеих странах на 35 миллионов евро).

В Финляндию и Нидерланды меньше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, а в Швецию — древесины и изделий из древесины. Вырос экспорт товаров в Сингапур, куда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции.

Из товаров в январе более всего импортировали электрооборудование (14% от общего объема импорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (12%). Более всего сократился импорт минеральной продукции (на 134 миллиона евро), электрооборудования (на 41 миллион евро) и механического оборудования (на 26 миллионов евро).

В январе больше всего товаров в Эстонию импортировалось из Латвии (13% от общего объема импорта Эстонии), Финляндии (13%) и Германии (12%). Из Латвии больше всего импортировали природный газ, из Финляндии — электроэнергию и из Германии — легковые автомобили.

В сравнении с 2023 годом в январе более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 78 миллионов евро), Финляндии (на 55 миллионов евро) и Нидерландов (на 23 миллиона евро). Из Латвии и Финляндии ввозилось меньше минеральной продукции, из Нидерландов — электрооборудования.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, январь 2024

Страна назначения, объединение государств

Экспорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с прошлым годом, %

Страна-отправитель, объединение государств

Импорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с прошлым годом, %

 
  

ВСЕГО

1389

100

-11

ВСЕГО

1511

100

-13

  

EС-27

1038

75

-14

EС-27

1293

86

-13

  

20 стран еврозоны

772

56

-15

20 стран еврозоны

967

64

-16

  

Страны, не входящие в ЕС

351

25

-1

Страны, не входящие в ЕС

218

14

-15

  

1. Финляндия

272

20

-16

1. Латвия

196

13

-29

  

2. Латвия

148

11

-8

2. Финляндия

190

13

-23

  

3. Швеция

127

9

-22

3. Германия

183

12

-1

  

4. Литва

106

8

-1

4. Литва

165

11

0

  

5. Германия

98

7

-2

5. Швеция

127

8

1

  

6. Польша

51

4

3

6. Польша

116

8

-13

  

7. Норвегия

44

3

-9

7. Нидерланды

78

5

-23

  

8. Дания

43

3

-16

8. Китай

64

4

-5

  

9. Нидерланды

39

3

-47

9. Италия

39

3

-9

  

10. США

36

3

-23

10. Чехия

37

2

15

  

Дополнительные таблицы, касающиеся внешней торговли, доступны в опубликованной на домашней странице Департамента статистики новости. 

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.

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