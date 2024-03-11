Экспорт товаров из Эстонии продолжает свое падение

Товаров в текущих ценах было экспортировано почти на 1,4 миллиарда евро и импортировано на 1,5 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 122 миллиона евро, что на 60 миллионов меньше, чем годом ранее.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в январе этого года экспорт товаров больше всего сократился в направлении Финляндии.

«В январе выделяется сокращение экспорта именно в государства-члены Европейского союза, поскольку значительное сокращение в товарообмене со странами, не входящими в ЕС, произошло уже во второй половине 2022 года и в 2023 году. На изменения в товарообмене более всего повлияла минеральная продукция, включая электроэнергию. В прошлом году цены на электроэнергию были значительно выше, чем в этом, чем и обусловлено наиболее существенное сокращение товарообмена», — добавила Леппметс.

В январе этого года из товаров более всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), минеральную продукцию (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%).

По сравнению с январем 2023 года более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 38 миллионов евро), металла и изделий из металла (на 34 миллиона евро), а также древесины и изделий из древесины (на 31 миллион евро). Более всего, а именно на 19 миллионов евро, вырос экспорт транспортных средств.