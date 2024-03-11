Задержаны пять человек: их подозревают в браконьерстве и пособничестве ему

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Индрек Калда сказал, что это первоначальное подозрение, которое в ходе производства может измениться. «Согласно подозрению, эти люди в результате браконьерства могли незаконно убить десятки диких животных, в том числе лосей, кабанов, рысей и волков. Собранные к настоящему моменты доказательства дают основание для проведения более тщательной проверки возможных нарушений правил охоты в рамках уголовного производства», - сказал Калда.

«Браконьерство ставит под угрозу баланс и биоразнообразие окружающей нас природной среды, потенциально нанося ущерб видовому богатству крупной дичи в эстонских лесах. Поэтому выявление и раскрытие экологических преступлений является одним из важных направлений, которому мы уделяем особое внимание», - добавил он.

По словам заместителя генерального директора в сфере осуществления надзора Департамента окружающей среды Олава Аварсалу, речь идет о крупнейшем связанным с браконьерством производстве за последнее десятилетие. Первоначальный ущерб окружающей среде достиг 44 000 евро.

«Никогда ранее в производстве Департамента окружающей среды не было такого крупного и организованного случая браконьерства. Это крайне прискорбный случай, так как подозрение в браконьерстве и пособничестве ему было предъявлено официальным охотникам. Для сбора доказательств были проведены обыски в местах проживания подозреваемых, где было обнаружено незаконное оружие и боеприпасы, а также шкуры дичи и другие улики», - заявил Аварсалу.

«Мы просим всегда сообщать о возможном браконьерстве в Департамент окружающей среды, такого рода деятельность нарушает как природный баланс, так и вредит репутации честных охотников. Браконьеры, в свою очередь, должны учитывать, что происходящее в лесу не остается в лесу, а рано или поздно доходит до следователей Департамента окружающей среды», - отметил он.

Новость дополняется...